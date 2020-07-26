Вектор Авто по адресу Московский тракт 321 в городе Тюмень, называет себя не скромно номер один в городе. Не слабо очень. Исходя из ценовой политики автомобилей наверное это так и есть, потому что только крупный автоцентр может торговать автомобилями по таким низким ценам. Помогите нам разобраться в этом, пишите свои комментарии и отзывы внизу про данный центр.
Адрес: город Тюмень, Московский тракт, д. 321, стр. 1
Сайт: ac-vektor.ru
13 комментариев для “Автоцентр Вектор Авто (Тюмень)”
Данный салон «рога и копыта»,покупали машину по trade in, подсунули договор купли -продажи без одобрения банка,но банк завысил ставку,хотели забрать свою машину обратно,не отдали,мативируя что не могут анулировать договор,предполагаемую машину не получилось купить,предложили другую марку машины которую мы не планировали и по завышенной цене,у дилера такая машина дешевле,оставили нас заложниками ситуации.Получилось что свою машину просто подарили салону ,ЭТО РАЗВОДИЛОВО.Пусть наша машина стоит и пылиться в данном салоне
Всем доброго времени суток. Сразу хочу сказать, что я не конкурент из другого автосалона, как я вчера подумала(что отрицательные отзывы пишут конкуренты),читая отзывы про вектор авто. То, что мы вчера с мужем испытали, это просто ужас. Это творится во всех автосалонах. Ехали совершенно в другой салон, посмотреть машины, т. к на сайте были выставлены новые машины, ну типо солярки новые в пределах 700-800 тысяч. Сразу подумали, что где-то есть подвох, но все равно поехали посмотреть и ознакомиться с предложениями, почему так дёшево. Пока ехали по московскому теракту, по пути попался вектор авто. Зашли посмотрели на за облачные цены в самом салоне, спросили есть ли с пробегом. Менеджер вывел нас на стоянку за салоном, там в основном рено, лады, фольцваген и пара шкод. Не по нашим деньгам. Предложили кио Рио хэчбэк. Хэчбэк мы вообще не рассматривали. Менеджер спросил, какую бы мы хотели. Муж спросил, есть ли солярисы. Менеджер ответил, что есть. Зашли в салон, в компе он показал, сказал, что есть любой цвет, но они на складе. Стоимость 760 тысяч в комплектации элеганс. Мы естественно удивились. (ехали в другой салон, оказалось, что здесь тоже самое. Ну и согласились выслушать условия и предложения). С собой наличкой было 600 тысяч. Подписали соглашение(не договор купли продажи, а соглашение, что мы соглашаемся со всеми условиями). Потом прошли к девушке, муж заполнил анкету на автокредит, минимальный процент от 4,5.После заполнения данные скидываются по банкам. Причём ещё девушка забрала права, обосновав это тем, что пока банки рассматривают, чтоб видели, что клиент в банке. Ну муж на позитиве и отдал, ни о чем не подозревая(потом мы уже только додумались, когда уже все плохое случилось, что как банки могут видеть права). Потом менеджер сказал, что надо внести первоначальный взнос,чтоб банки видели, что у нас есть деньги. Муж прошёл в кассу и внёс 600 тысяч.Нам не хватало всего 160 тысяч. Машины почему такие дешёвые, потому что типо банк купил машины, а сам продавать не может. И поэтому если машина покупается, то только на условиях банка. И вроде как птс в банке остаётся, пока кредит не выплатим, ну что-то типо такого. Птска электронная. И все нас отправили на второй этаж в комнату отдыха ждать. Ну и начали нам с мужем звонить банки. По одному из Омска и Питера и три банка из Москвы. Названия, вообще впервые слышим. Я запомнила только из Питера банк «оранжевый». Звонят мне, потом сразу этот же банк мужу, данные проверяют. Ну вообщем нас мурыжили, мурыжили. Потом пришло 2 смски, что два банка одобрили, ещё и третий позвонил, словесно сказал, что одобрили. Спустились вниз к нашему менеджеру, он сказал, что ответа у него ещё нет в компе. Ну ещё полчаса. Потом пришёл пригласил в комнатку, написано»переговорная», а рядом три туалета. Представляете где это, в каком то закутке. И начали нас обрабатывать…. Первое предложение банка кредит 6% на 5 лет. Страховка сразу на 5 лет 200 с лишним тысяч. Ну нам менеджер говорил, что 40 тысяч в год, а здесь сразу на 5 лет рассчитали. Плюс страховка жизни тоже 200 с лишним на 5 лет. И ещё какая то ерунда, ну типо если бензин в дороге кончился или ещё что-то случилось. Ну в пределах 700 тысяч ещё насчитали, хотя нам не хватало, всего 160 тыс. Ну вообще муж сказал, что его уже не устраивает, но было ещё 2 предложения. Муж сказал, что даже не будет их рассматривать. Но менеджер(в переговорной был совсем другой, тот который с нами работал, стоял рядом) все таки сказал, что надо дослушать. Муж сказал сказал, что ничего не устраивает, чтоб вернули деньги. Сказали, что надо написать заявление, позвали ещё одного, чуть повыше должностью(причём работает одна молодёжь до 30 лет). Начал другой нас обрабатывать. Но муж у меня за словом в карман не лезет, настоял на заявление на возврат денег. Когда подписывали соглашение и перед внесением первоначального взноса, мы спросили, в случае чего деньги сразу вернут? Менеджер сказал-в случае отказа, да. Но не уточнил какого отказа, как потом оказалось, отказа банка в кредите, или нашего отказа, раз предложения банков нас не устроило. В общем денежки нам вернут через 10 дней, заявление будет рассматривать юротдел, в случае чего нас могут вызвать в суд по месту нахождения продавца, а продавец то оказывается в Москве!!! Муж говорит, что ментов вызывать. Менеджер говорит-мы сами можем вызвать. Я пошла вызывать. В основном коридоре был закуточек, я зашла туда и набрала 112. Начала беседовать с оператором, вышла в основной коридор, а за углом меня стоял подслушивал, как оказалось, директор салона. Тоже молодой парень. Вообщем поняли, что с нами лучше не связываться, начали бегать с нашим отказом(как оказалось, если бы все банки нам отказали, тогда бы деньги вернули сразу, а в случае нашего отказа, ждать 10 дней). Начали предлогать чай, кофе. Какой чай, кофе. Начали предлогать за наши деньги ещё какие то машины. Но мы настаивал на своём. Вообщем деньги вернули сразу, полиция приехала, когда мы уже двигались домой по трассе. И уехали мы оттуда в пятом часу. Просто зря потраченные день. Будьте пожалуйста бдительны, не вносите первоначальные взносы, очень трудно потом забрать свои же денежки. И просто зря потраченное время. Так работают все салоны.
Планировал брать в Вектор Авто автомобиль с пробегом, привез свой старый седан к ним на оценку. Хотел сэкономить на программе трейдин, а получилось, что только зря потратил время. Когда по телефону предварительно консультировался, мне обещали не меньше 100 тысяч скинуть на покупке машины. А потом мастера заявили, что больше 40 косарей я за свою машину не получу. Вот так и обманывают. Сначала надежду дают, а потом обламывают жестоко. Совести у вас нет, сволочи! Больше никогда к вам не приду и всем знакомым сообщу, насколько это убогая организация под названием Вектор Авто.
Есть такое место в Иркутске называется Бастион. Судя по вывеске торгуют кучей автобрендов. Ну мы с подругой судя по вывеске и заехали. Пипец чего с нами там приключилось. Сдали мой Solaris для оценки под трейд-ин. Плюс параллельно забрали паспорт якобы, чтобы документы подготовить. Быстренько сваяли некий предварительный договор, взяли по нему задаток 50 тысяч. И все. Все эти люди которые забирали ключи от моего авто и мой паспорт куда то исчезли. Проходит час выясняем, что машины нашей на территории автосалона нет, как и моих документов. Якобы с документами поехали за печатью в центральный офис, а авто на спец.площадке оценивается. Проходит еще два часа. Мы начинаем паниковать. Выходит к нам их старший и говорит, что мол если не ходите ждать, не ждите, расторгаем договор предварительный и задаток остается у нас. Я в ужасе вызываю полицию, только с их помощью удалось при своем остаться. Очень страшное место и люди, которые там работают. Так что плохие отзывы про них полная правда…
Лохотрон полный. Что пишут люди чистая правда. Ине верьте как они говорят что это конкуренты. Полный обман. Приехал покупать новый авто, уехал на быушнном. Мурыжили целый день до закрытия. Обман полный не один консультант не искренне работает. Вся работа строится на обмане как вас обмануть. Кароче это пипец полный.
Эти хапуги настолько обнаглели, что почти вырывают деньги из рук клиентов! Навязывают всякие левые услуги и говорят, что мы «Должны оплатить их», чтобы увидеть автомобиль. Короче, речь я веду о некой предпродажной подготовке, которую лично в моем случае оценили в 20 тысяч вечно-деревянных. Спрашиваю, мол, а что входит в эту подготовку? А мне: чистка салона, заправка на 10 литров, дополнительное протирание от пыли на корпусе. Все. 20 тысяч, Карл, за вот это. Вы бы заплатили? Я тоже отказался, а мне предъява – если не оплатите, машину не увидите. Как будто у меня ее в заложники взяли, честное слово. Не автосалон, а вымогальтеская контора, которой рулит какой-то урод без стыда и совести. Никому не советую с ними связываться, потеряете больше, ничего не приобретете. Слава Богу, что в нашем городе есть еще дилеры, которые не ведут такую поганую политику. Вот у них я машину себе и приобреля, а с этими тварями разговор у меня был достаточно короткий.
Тоже стал жертвой обмана. Пообещали одно, потом выяснялось, что я заказывал совершенно другую машину. В базу данных зайти при мне не смогли, аргументировали сбоем в работе системы. То есть никак доказать не могут, какую машину и в какой комплектации я заказывал. Потратили попросту мое время в единственный выходной день! Не знаю, стоит ли с таким обращением в прокуратуру идти, так как фактически доказательств у меня никаких нет. Что посоветуете? Рискнуть или ну его нахрен? Просто хочу предупредить других пользователей, чтобы более внимательно и осторожно выбирали, в каком салоне машину заказывать. А то попадетесь на таких вот разводил, которые ваши нервы трепать только горазды. чудный автосалон, что аж слов нет.
Здравствуйте. Кого в автосалоне вектор авто обманули обращались в полицию или прокуратуру. Если кому надо я могу по поваду обмана в автосалоне быть свидетелем. Меня там тоже обманули.
Приезжали с сестрой за машиной. Думали, что отделаемся легко и за пару часов все оформим. Пообещали нам подарки в случае заключения сделки и хорошую скидку, если трейдином воспользуемся. Однако как только приехали, нас сразу же взяли в оборот. Пока мастер якобы проводил оценку нашего автомобиля, провели в отдел по «разводу клиентов». Там впарили договор, который, типа, составили, пока мы ехали к ним. И в нем мееееелким шрифтом было указано, что мы соглашаемся покупать машину….Не той комплектации! То есть нам постарались продать машину дороже в 2 раза, чем мы планировали. Мы не стали дальше продолжать разговор, забрали свою машину и поехали домой. Единственное, о чем жалеем – впустую потраченное время и неоправдавшиеся надежды. Пизд*ц а не автосалон, конченный этот Вектор Авто!!!
Сколько раз уже писалось – не обращайтесь вы в непонятные конторы, которые обещают вам море халявы. А все равно находятся люди, которые решают свои деньги отдать таким вот серым дилерам, как автосалон Вектор Авто. Я-то уже по сайту могу сказать, что данная организация не стоит доверия, так как машины у них слишком уж дешевые, судя по ценникам. Как жаль, что в нашей стране полно дураков, верящих в сказочки. Поймите вы, ребята, никто сейчас в такой экономической ситуации не будет делать столь огромную уценку! Да еще и на новые, якобы, машины. Максимум, что вы можете здесь купить – это убитая машина, которая прослужит от силы пару месяцев. А потом ее только на лом сдавать. Ну ничего, еще пару месяцев, и многие поймут, что я был прав.
Меня зовут Дмитрий, и я стал жертвой обмана Вектор Авто. Покупал я у них Опель Астра 2012 года. Изначально кредит брать не планировал, но почему то у них сумма за один день подросла на сотню тысяч. Конечно, деньги, но не хотелось уезжать с пустыми руками (супруге пообещал, что привезу ей новую машину). В итоге подписал договор по 13%, хотя изначально мне обещали не более 8 процентов. В течение месяца все было хорошо, но потом мне сообщили в банке, что ставка по кредиту выросла! Когда я приехал разбираться и расторгать договор, мне сказали, что это нереально. Теперь мне приходится составлять иск в суд, чтобы отвертеться от этих наглых обманщиков. Советую никому не связываться с Вектор Авто. если не хотите повторить мой печальный опыт.
Менеджеры Вектор Авто – настоящие обманщики! Связывался с ними дважды по телефону, мне гарантировали отличную скидку на машину плюс всякие бонусы, если оформляю покупку в кредит. Кстати, процентную ставку тоже обещали минимальную – от 5 процентов. Потом я понял, что «от» значит 10 и выше. Причем банки-партнеры у них какие-то странные, я о таких конторах даже никогда не слышал. Предложили два варианта: под 10 и 13 процентов годовых. Я согласился на 10, но там выяснилось, что еще нужно всякие допы устанавливать за дополнительную стоимость. Так они и накручивают цену, на сайте устанавливают цифры «голые», а потом такой сюрприз покупателю устраивают. Не верьте тому, что вам говорят, там ничего хорошего не увидите.
Итогом сотрудничества с Вектор Авто может стать два варианта: или вы просто потратите свое время впустую, или приедете домой с совершенно не той машиной, на которую рассчитывали. И не знаешь, что хуже – переплатить у официального дилера или понять, что тебя попытались развести. Думаю, за качественный товар лучше отдать нормальные деньги, зато будешь уверен, что тебя не бортанули. Короче, к чему я. Данная автоцентр совершенно не уважает своих клиентов. На репутацию им плевать, раз таким разводом банальным занимаются. Надеюсь, что мои отзывы, которые я на сайтах оставляю, убережет обычных людей от совершения глупого выбора в пользу этого автосалона. Не стоит он вашего внимания, поверьте мне. Пришлось потратить свое время, чтобы понять этот автосалон, так что цените!)