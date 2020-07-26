Вектор Авто по адресу Московский тракт 321 в городе Тюмень, называет себя не скромно номер один в городе. Не слабо очень. Исходя из ценовой политики автомобилей наверное это так и есть, потому что только крупный автоцентр может торговать автомобилями по таким низким ценам. Помогите нам разобраться в этом, пишите свои комментарии и отзывы внизу про данный центр.

Адрес: город Тюмень, Московский тракт, д. 321, стр. 1

Сайт: ac-vektor.ru