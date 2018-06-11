Автосалон АТЦ Тайга (Новосибирск) отзывы Адрес: г. Новосибирск, Гусинобородское шоссе, 2А Сайт: https://taiga-54.ru/
6 комментариев для “Автосалон АТЦ Тайга (Новосибирск)”
Хочу пожаловаться на АТЦ Тайга на то что обманули сказав что машина в отличном состоянии, а по факту убитая, делать и делать! продают всякий хлам! Купил у них Infiniti FX FX37 2013 года, внешне конечно понравилось, но оно сказали что их мастера проверяют все автомобили и это чуть ли не лучший вариант в автосалоне, настолько хороший ухоженный автомобиль типа бери и бед знать не будешь, но после покупки пока доехал домой что-то стучало, ну поехал в автосервис, так там столько всего нужно переделывать и менять, что я ещё месяц на ней ездить не буду и оставлю большие бабки за ремонт!
А меня менеджер АТЦ Тайга обманул когда торопил с покупкой, сказал если именно сегодня возьму будет Каско и летняя резина в подарок, а ещё сделают скидку 100 тысяч! я даже взяла кредит у них ради таких шикарных подарков, каско то нынче не дешевле удовольствие да и скидка большая, но когда уже одобрили кредит, меня оформлял другой менеджер а когда спросила почему без скидки 100 тысяч и где каско, он сказал что НЕТ ТАКИХ ПОДАРКОВ! то есть обманул первый чем завлёк на покупку и ушёл куда-то, наверно стыдно стало! Лишь бы впихнуть и пока-пока!
Сразу скажу, я б никому не порекомендую АТЦ Тайга! Приезжала я на днях в этот автосалон потому что нашла у них на сайте машину, которую давно хотела и она в наличии Audi A5 купе пробег 105 тысяч, обещано на сайте что в кредит будет дешевле, причём ее цена 967.000, но в кредит будет 767.000, ну я поехала к ним! Мое мнение испортилось, когда сказали что скидка в кредит будет не 200, а 100 тысяч. Почему на сайте 200 не смогли сказать! Ну думаю если как они обещают кредит будет 4.5%, то все равно я останусь в плюсе, но не тут то было, одобрение пришло на 21% в общем обманули по всем пунктам, не верьте им!
Читал отзывы про АТЦ Тайга на Гусинобородское шоссе 2А, есть как плохие, так и хорошие, думаю поеду сам посмотрю что да как у них с наличием машин. По приезду меня очень неприятно удивил стиль общения, точнее даже жаргон какой-то их «менеджеров» и пофигистическое отношение к клиентам! Никакой клиентоориентированности! Вы бы слышали как они общаются с людьми, ужас полный! Я б таким ребятам не стал доверять. Да и ждать их внимания приходится очень долго, а когда спрашиваю почему так долго, мне ответили «ну значит заняты, сидите ждите» то есть они могут попить кофе и покурить каждые 5 минут, а я сиди и жди?! Я уехал! Ужасное впечатление осталось, если б можно было я б поставил 1 из 10!
Ох я про мою поездку в АТЦ Тайга могу рассказывать часами)) из хорошего только 1: большой выбор автомобилей на этом все хорошее заканчивается) а вот уже из минусов: их качество, цены, кредиты и вообще персонал оставляет желать лучшего…ценники брехливые, потому что то авто не в той комплектации типа цена не та, а на 200 тысяч дороже, то допы какие-то установлены и их ещё не плюсанули, а про то что менеджеры вечно чем то заняты и избегают клиентов а ты бегай за ним вообще нет слов! Они сами ничего не знают и бегают уточнять то одно, то второе, а ты жди по 5-10 минут их! Я думала там дешёвые цены, но оказалось враньё, если конкретно заинтересует какой-то авто, то окажется цена на порядок выше!
Я тоже заезжал в автосалон на Гусинобородское шоссе 2А в Новосибирске, после того как посмотрел цены на их сайте и что кредит у них от 0% в среднем 5% и поехал, но ценники оказались на порядок выше, те что на сайте на 400-500 тысяч дешевле, чем они стоят в автосалоне но они говорят если вам не хватает возьмите кредит под наш низкий процент! Оформили кредит, купил машину, а когда приехал домой увидел в договоре вместо 5% обещанных 19% ставку!!! Буду разбираться с ними и оспаривать сделку!