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РТ Моторс на Васильченко 16
Адрес: г. Казань ул. Васильченко 16
Сайт: https://rt-motors16.ru/
23 комментария для “Автосалон РТ Моторс Казань”
Прям вот на днях купила автомобиль, даже поверить долго не могла, что это произошло со мной. От счастья прям распирало)) долго не решалась не такую серьезную покупку, но пообщавшись с менеджером РТ Моторс прям как-то переживания ушли и я решилась) спасибо огромнейшее просто РТ Моторс и его сотрудникам за их труд! Всем рекомендую прям РТ Моторс!
Не умею я много писать, в общем БЛАГОДАРОЧКУ хочу написать РТ Моторс, все КРУТО, быстро, четко без лишних нервяков и гемора!!! Теперь катаю себя на новенькой шкоде рапид! А там подсветка бомба, будто мерс прям хах) в общем я доволен!
Взял в РТ Моторс Chery Tiggo 7 Pro и хочу сказать спасибо за совет сотрудникам. Выслушали меня что именно я хочу от машины и спросили на какую цену рассчитываю и вот посоветовали ее. Сумма была не вся, поэтому взял часть в кредит. Так ещё и кредит под очень выгодный процент! Пробовал в другом салоне мне рассчитали просто космический процент..а тут наверно партнёры какие-то ну фиг знает суть в том что процент ниже, что порадовало!
Были с женой в РТ Моторс Казань. Брали автомобиль у них. Большой модельный ряд автомобилей, выбора достаточно для сравнений. Ко всем клиентам менеджеры находят подход. Чуть не поругались с женой ей другая машина понравилась, стали сравнивать и менеджер очень помог, объяснил жене чем эта машина лучше, что не цвет в машине главное а ее технические характеристики ахах)) в общем грамотные сотрудники, спасибо большое!
Все прошло очень даже благополучно. В РТ Моторс Казань работают ответственные сотрудники. Звонил по телефону, разговаривал предварительно с менеджером, договорились о встрече. На следующий же день поехал, меня даже ждали. Не соврали, машина была в наличии. Осмотрел её и решил что надо брать. Цена устроила, была такая же как сказали по телефону, поэтому нужная сумма была при себе.
Плюсы РТ Моторс Казань: Для реалий нашего времени цены более чем адекватные; коллектив очень приветливый, дружелюбный, прям крутая команда в общем ; обстановка приятная, уютная даже, мне понравилось. Информацию никакую не скрывают, на все вопросы получил ответы. Минусов не заметил. Остался очень доволен покупкой и хочу поблагодарить РТ Моторс за такую хорошую работу!
Люблю когда все быстро и без косяков, так как это вот случилось в РТ Моторс. Никаких пустых бессмысленных разговоров и лишних вопросов не возникало у их профессиональных менеджеров. Приехал, посмотрел, выбрал машину (Хендай Тюксон) и менеджер мне сразу все рассказал и по тех. части и по доп.оборудованию и про комплектацию что входит чем отличается и т.д в общем у меня даже не появилось дополнительных вопросов так как информации получил более чем достаточно.
Очень было приятно иметь дело с РТ Моторс Оперативно все оформили Комфортно, чисто, все на высшем уровне профессионализма. Объездила несколько автосалонов, но больше всех порадовали именно тут, доступные цены, а кредитный отдел вообще умнички! Желаю вам процветания и все больше радовать людей, как вы порадовали меня!
Машиной очень доволен, хорошая шумоизоляция, кондиционер хорошо охлаждает, да и вообще хорошая машина! Звонил узнавал в какую цену и что могу приобрести за определеную сумму чтоб не брать кредит и вот менеджер помог подобрать мне автомобиль. Остался доволен и самой покупкой и посещением этого автосалона.
Сделка состоялась! Никаких сомнений не возникло. Предварительно созвонились с РТ Моторс мне сказали можно подъехать и посмотреть ну и я поехал. Меня встретил приветливый менеджер который продемонстрировал интересующий меня автомобиль. Также обратив внимание что в наличии было много различных моделей что огромный плюс так как есть выбор у покупателей! Адекватные цены, добрый персонал, покупкой безусловно доволен!
Несколько лет уже мы с женой копили на новый автомобиль, хотелось именно новый, а не б/у и вот накопив денег, стали искать в нашей ценовой политике автомобиль..поехали посмотреть и возможно прокатиться на тест-драйв решили выбрать ближайший к нам. И что вы думаете? Приехав в автосалон мы были приятно удивлены такой вежливостью и улыбчивостью персонала, прям рекламный ролик вышел как счастливая семья с детьми покупает машину)))) в общем мы остались очень довольны и до сих пор прям очень счастливы))
Искали с мужем семейный автомобиль для дальних поездок и хотелось конечно внедорожник, да чтоб по вместительнее, так как часто ездим на дальние дистанции и вот в РТ Моторс нам предложили присмотреться к Шкоде Карок, она была в наличии и нам очень понравилась! Современный салон, вместительный багажник хорошая шумоизоляция, в общем в машине пока минусов не нашли! На трассе шустрая, ночью ехать прям удовольствие благодаря лед оптике! Спасибо сотрудникам, что подсказали с выбором, ни чуть не жалеем!
Заезжал недавно в РТ Моторс и мне все очень даже понравилось. Приветливый персонал, уютная обстановка, крутая мебель, освещение, ну и главное это красивые натертые до блеска машинки. Мне кажется оттуда невозможно уехать не купив машину! Ну что собственно я и сделал. Заехал присмотреться что есть и какие цены, а уехал уже на своей Фольксваген Джетта. Сумма была на вся, но мне быстро одобрили кредит, что несомненно очень порадовало! Премного благодарен!
Хочу поблагодарить автосалон за такие приятные эмоции для всей нашей семьи! Теперь в нашей итак большой семье пополнение, наш Hyundai теперь наш надёжный товарищ и друг) порадовали всю нашу семью и мы хотим сказать большое спасибо! Наш первый семейный автомобиль именно с автосалона, а не с рук.. Дочка прям счастлива, поёт, болтает) оформили и подготовили автомобиль очень быстро!
Я теперь тоже обладатель новенького авто, благодаря РТ Моторс Казань. Обратился к ним по рекомендации друга, он у них купил машину недавно и что-то мне тоже захотелось, но суммы нужной не было, друг сказал попробовать у них взять кредит, и вот я рискнул и не прогадал!!! Вчера поставил уже машину на учёт, в общем с оформлением кредита и с документами никаких проблем нет, можно смело брать.
Всем рекомендую за покупкой автомобиля обращаться. Купили недавно у них Киа Рио х-Лайн и остались довольны. Работают оперативно, четко, быстро. Менеджеры настоящие профессионалы, очень внимательные и выслушали что именно нам нужно. Мы очень рады что обратились в РТ Моторс и будем советовать его друзьям!
Долго искали где бы купить машину, даже не знали новую или взять с рук годовалую, сравнивали с мужем автосалоны, читали отзывы и после совместного анализа решили обратиться к РТ Моторс. Огромное спасибо вашим менеджерам за профессионализм! 🙂 Потрепала конечно нервы, потому что для меня это серьезная покупка и было очень много вопросов и переживаний..но на все поставленные мной вопросы я получила ответы, причём даже развёрнутые:) все объяснили, рассказали, спасибо за ваше терпение:) и конечно за новую машину!
Недавно побывала в РТ Моторс и осталась очень довольна! Даже решила оставить положительный отзыв, чтоб люди увидели и обратились к настоящим специалистам таким как РТ Моторс! Долго не могла определиться даже с маркой, не то что с моделью автомобиля. В одних нравился салон, в других машинах как они снаружи выглядят, но обратившись к этим ребятам, пообщавшись с менеджером, он понял что я ищу в автомобилях и мы подобрали идеальный вариант, уже около месяца езжу и никак не налюбуюсь теперь уже на свой автомобиль! Спасибо большое, ребята!
Ура! Я теперь тоже тот счастливчик, который купил новую тачку! Хочу поблагодарить за всё сотрудников РТ Моторс очень отзывчивый, добрый, приветливый персонал. Даже не собирался именно сейчас покупать, но когда приехал посмотреть цены и тут мне рассказали про скидки, акции то как-то загорелся и мне предложили подать заявку на кредит, думаю ну попробую и тут мне пришло одобрение!!!! В общем от такого шанса я отказываться не стал, надо в жизни себя хоть иногда радовать, а не только работа-дом. Вот теперь и моя мечта сбылась!
Теперь на дорогах +1 водитель)) сдала недавно на права и давно хотела приобрести автомобиль) благодаря автосалону цель достигнута! Мой выбор остановился на Шкоде Рапид, она мне и снаружи нравится и салон миленький) много полезных наворотов есть) думала брать на механике, чтоб подешевле, но разница оказалась не очень большая с автоматом, влезла немного в кредит и вуаля, теперь эта красотка моя! Спасибо автосалон!
Мое мнение 10 из 10! Крутое место и люди работают классные! Такие четкие ребята там работают, что и поболтали, и пошутили и самое главное что я купил у них машину на весёлой ноте. Оформили все быстро, предпродажная подготовка тоже была очень быстрой и машина огонь. Я теперь всем друзьям и коллегам буду советовать покупать авто в РТ Моторс. Учли все мои пожелания Диодная Оптика, литые диски, подогрев лобового стекла, подогревы всех сидений и руля, камера заднего вида, датчики парковки передние и задние в общем всё что хотел есть в этой комплектации Style а машину выбрали Шкоду Октавию. Хочу поблагодарить сотрудников РТ Моторс!!!
За покупкой автомобиля рекомендую обратиться именно в автосалон. До него побывали в нескольких салонах и ничего интересующего нас не нашли. Либо в наличии очень мало и выбора никакого, либо ценники до ужаса высокие, но только не у них. Нам сделали расчёт и оказалось что в кредит взять машину даже выгоднее, чем за наличный расчёт и мы не долго думая с женой согласились сразу оформляться, пока понравившийся нам вариант был в наличии. Через час мы уже уехали на новенькой машине, даже были в шоке и поняли свою радость не сразу, хотим искренне поблагодарить сотрудников автосалона и менеджеров кредитного отдела!
Вот на днях купил Фольксваген Поло в РТ Моторс и хочу сказать что покупкой ну очень прям доволен. тачка бомба за свои деньги. Помогли мне оформить быстро кредит на очень даже выгодных условиях, дали скидку так как покупаю в кредит, без каких-либо подстрочек или мелких шрифтов (дома проверил и перечитал) в машине много классных наворотов типа климат контроль, фары Led как я и хотел, нравятся очень, камера заднего вида (парковаться удобнее с ней) в подарок дали комплект резины, может акция была, не уточнял, просто обрадовался что покупать не надо будет)) короче я рад что заехал в автосалон.