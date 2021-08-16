Ранее в городе Казань ни когда не было автосалонов по адресу Васильченко 16. Новые авто и авто с пробегом РТ Моторс Казань рад предложить своим клиентам. Автосалон предлагает очень крутую акции — 5 платежей в подарок!

РТ Моторс на Васильченко 16

Адрес: г. Казань ул. Васильченко 16

Сайт: https://rt-motors16.ru/