В городе Саратов множество автомобильных центров, но вот вот на днях открылся Лайф Авто по улице Шехурдина 47. Работает автоцентр с 9 утра и до 21 вечера. Стоит заметить что автосалоне предлагает скидку от 5% до 10%, а так же дарят первый платеж по кредиту. Замечали что то неладное в работе автосалоне, оставьте в таком случае отзывы на нашем портале.

Лайф Авто по адресу Шехурдина 47

Адрес: г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 47

Сайт: https://lifea.ru/