В городе Саратов множество автомобильных центров, но вот вот на днях открылся Лайф Авто по улице Шехурдина 47. Работает автоцентр с 9 утра и до 21 вечера. Стоит заметить что автосалоне предлагает скидку от 5% до 10%, а так же дарят первый платеж по кредиту. Замечали что то неладное в работе автосалоне, оставьте в таком случае отзывы на нашем портале.
Лайф Авто по адресу Шехурдина 47
Адрес: г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 47
Сайт: https://lifea.ru/
7 комментариев для “Автосалон Лайф Авто (Саратов)”
У меня нет слов просто! Тупые разводилы, которым плевать на людей вообще. Заметила рекламу, Ниссан Кашкай по привлекательной цене. Сразу позвонила, но сказали, что такая цена только при покупке в кредит. Немного расстроилась, ну и ладно. После обеда позвонили сами и сказали, что сейчас скидка действительна для всех, так что можно приехать. Я сказала, что живу не близко, смогу приехать только завтра. Сказали, что завтра предложение тоже будет действительно. На другой день радостная приехала к ним, но Ниссан мне предложили купить по обычной цене. Я возмущалась, говорила, что мне звонили, обещали. Но мне сказали, что понятия не имеют кто мне звонил и предложили просто купить автомобиль подешевле, раз приехала. Ни с чем уехала обратно. потеряла только кучу времени. Но за то теперь буду знать, что с ними не стоит связываться.
Лайф Авто специально обманывают клиентов, не включают НДС в заявленную стоимость, не предупреждают о том, что придется оплачивать доп услуги и опции. И получается, что клиента вроде никто и не обманывал, что все по закону, а мало ли что, может он не расслышал или не правильно понял. Это уже проблемы клиента. А так как предоплата уже внесена, то и забрать ее можно согласно договору, выплатив автосалону неустойку за отказ от покупки. А то, что цену подтверждали в телефонном разговоре, то что менеджер уже непосредственно в салоне утверждал, что цена окончательная, это просто слова, которые как говорится, к делу не пришьешь. Это самые натуральные разводилы, от которых слова правды не дождешься.
Стопроцентное кидалово и думать нечего. По телефону все так нарядно расписали. Приехал, начался развод с первой минуты. Обещали машину продать в тот же день, в том что она в салоне я не сомневался, почему и приехал собственно. Но машины нет! Привезут сегодня-завтра, но деньги заплати сейчас. На сайте стоимость одна, тут уже на 300 тысяч больше. Это вообще для кого весь развод придуман? Кто на это поведется? Бред какой-то!! Я домой ехал, изматерился, обплевался, нервы себе только подпортил и время на этих уродов убил. Какой это к е@еням автосалон? Дешманская контора с попытками развода и то неудачными. Затухли бы уже, запчастями лучше бы на авторынке торговали.
Сам вовремя не задумался, так может хоть кого-то вразумлю. Нет здесь никаких низких цен и скидок и не было. Не верьте Лайф Авто, ни рекламе, ни телефонным обманщикам. Для них главное, чтобы мы приехали, а уж дальше они приложат максимум усилий, чтобы не выпустить нас с деньгами. Стоимость будет в два раза выше, но если внесете предоплату, то считайте, что попались в ловушку. Вынуждают либо покупать несоразмерно дорогой автомобиль, либо отказаться и подарить автосалону 10% от полной стоимости. Желательно бы к ним совсем не соваться, но уж если предстоящая выгода застила глаза, то не забывайте вовремя включать голову.
Купил у них три дня назад новый Кашкай. Вчера что-то стало стучать, не понял то ли подвеска, то ли ходовая, поехал сразу к ним, но эти му*аки меня не стали слушать, отмазались тем, что это не гарантийный случай. Поехал в автосервис, выяснилось что это подвеска стучала, ее недавно меняли и поставили через ж*пу, держалась на соплях. Я оплатил работу, взял чек, поехал с претензиями в автосалон, но им и это по барабану. А ничего, что подвеска менялась у нового автомобиля? У меня масса сомнений теперь в новизне Кашкая, буду добиваться независимой экспертизы и затем справедливости. Меня они не услышали, надеюсь услышат в прокуратуре.
Искал жене Киа Соул, на их сайте была заявлена сомнительно низкая стоимость 890 000. Позвонил, чтобы уточнить этот вопрос. Ответили, что цена такая, так как автомобиль прошлогодний. Ну как бы один год большой разницы не делает, а вот разница в 200 000 уже внушительна. Решил съездить, проверить насколько реальна эта сказка. Так и есть, меня просто развели на то, чтобы я приехал, а дальше старались навязать подержанный Соул за эти деньги. А новый у них стоил 1230000, хотя я в нескольких салонах видел от 1100000 до 1180000. Я послал их куда подальше вместе с их “выгодными предложениями” и никому не посоветую к ним ехать.
Ничего там не купили, но все равно недовольны. Приехали с подругой покупать Ниссан Жук. До этого звонили, нам сказали, что мы поступили правильно, выбрав их автосалон (ни фига правильного в этом нет!), рассказали, что Жук есть в салоне, подтвердили стоимость и пригласили приехать. Встретивший нас менеджер сказал, что пока автомобиль еще не привезли, нужно оплатить 30%. Мы ему говорим, ты хоть расскажи нам сначала про него, раз уж показать не можешь. Он сказал нам то же самое, что мы и так про авто читали, видимо черпал инфу из того же источника. Попросили показать ПТС, но он сказал, что документы приедут вместе с машиной. Мы уже поняли, что нас пытаются развести, так как в инете полно отзывов на эту тему, просто стебались над горе-менеджером. Не рекомендуем к ним ехать, дешевый развод, а время потеряете только в Лайф Авто.