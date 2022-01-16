В городе Иркутск находится большое количество дилерских центров и автосалонов который занимаются продажей новых и не новых авто. Одним из них стоить заметить автоцентр Капитал который открылся по адресу Ширямова 2/6 в городе Иркутск. Автосалон Капитал занимается продажей авто, а так же кредитованием, если поверить сайту то очень выгодный автокредит.

Автоцентр Капитал в Иркутске

Адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова 2/6

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