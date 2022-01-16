В городе Иркутск находится большое количество дилерских центров и автосалонов который занимаются продажей новых и не новых авто. Одним из них стоить заметить автоцентр Капитал который открылся по адресу Ширямова 2/6 в городе Иркутск. Автосалон Капитал занимается продажей авто, а так же кредитованием, если поверить сайту то очень выгодный автокредит.
Автоцентр Капитал в Иркутске
Адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова 2/6
Официальный сайт: archer-cars.com, irkutsk-auto.ru, irk-probeg.ru, auto-stock.shop, sima-auto.ru
Лада Иркутск — ac-ladairk.ru
Рено Иркутск — price-new.ru, irk-renault.ru
Хендай Иркутск — auto-plato.ru
КИА Иркутск — price-whale.ru, kiapromo.ru
27 комментариев для “Автосалон Капитал на Ширямова 2/6”
Это нормально, когда вас не принимают? Вот так, тупо отвечают «пока что мы не нуждаемся в новых клиентах». П*здец, что за шаражка такая, которой клиенты не нужны? А еще просто для консультации пришел, а мне буквально с порога отворот дали. Дерьмо, а не автосалон, никому не буду советовать сюда обращаться. Приехал к ним из другого города чисто потому, что нашел в интернете их сайт и он мне очень понравился. Звонить не стал из-за роуминга, а стоило бы. Может, тогда бы не проделал этот путь зря и купил бы машину. А так пришлось в скором порядке искать другой салон в этом же городе, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Короче, ребята, не рекомендую с ними работать. Совершенно не учитывают потребности людей и не принимают, как положено. Видно, что на репутацию Капитал плевать, иначе подобного беспредела не устраивали бы.
Заезжал в АЦ Капитал находится потому что увидел у них Шкоду Рапид за 695 тысяч на сайте и поехал , удивился что такая низкая цена, на что мне ответил менеджер что это ликвидация машин прошлого года, ну думаю ладно, может ещё и акция какая-то , но тут оказалось что это ОБЫЧНЫЕ ЖУЛИКИ! Когда пошёл оформляться, оказалось что у этого автомобиля нет птс!!! И могу приобрести такой же с документами, но там ещё и допы и ещё что-то в общем букете машина стоит около 1.5 млн! Вот вам и дешёвые авто! Не покупайте ни в коем случае такие подозрительные авто!
Хотела воспользоваться программой трейд-ин в Капитал Иркутск и отдать им свою старушку, точнее обменять на новенькую:) у них написано что оценка автомобиля 15 минут , никаких не 15, а целый час (даже побольше) провозились, фоткали, что-то заполняли, в общем очень долго! И я просто ужаснулась от их результата оценки, за мой Ford Focus 2.0 АМТ 2013 года в отличном состоянии, не требует вложений они мне предложили 400 тысяч! Да вы посмотрите на Авито хотя бы, я ж тоже не совсем глупая и сначала приценилась по характеристикам и состоянию автомобиля на торговых площадках к примеру на Авито такие же автомобили продают по 690 тысяч! А они мне дадут всего 400 тысяч и будут продавать по 700?! Нет уж, спасибо, сама продам! Когда я начала спорить с ними, они подняли до 450 тысяч и сказали что это потолок, больше предложить не могут! В общем не советую я вам везти свои тачули в Капитал Иркутск!
Волки это в овечей шкуре, а не продавцы. Попадете в их лапы сожрут с потрохами. У меня так сестра взяла у них новый поло в кредит. Уговорили ее там сразу все подписать не читая. Так еще и самые не выгодные условия сделали дорогую страховку жизни и авто, ставку 20,4% годовых. Нашли девочку беззащитную и решили ее по полной кинуть. Я когда на 4-ый день к ним пришел разбираться, так они меня успокаивали и совсем не хотели со мной разговаривать. Сказали, что договор подписан и все теперь. Но я все равно так этого не оставлю. Теперь мы к юристам пойдем и вытрусим с вас за такой обман все. Они знают свое дело и как это правильно все сделать. Я теперь вот все сделаю, чтобы получили по заслугам и больше никого не обманули. Уже все родственники наши знают и их друзья тоже. Как вы волки позорные обманываете доверчивых девушек. Ничтожество просто и не стыдно вам в зекркало после этого смотреть.
Будьте готовы на отстойный сервис и отношение. Брал у них Поло белого цвета. Сначала посмотрел ее в салоне, а потом внес 180тыс. пообещали привезти в течении 7 дней. Но как всегда сроки сорвали я уже начал нервничать и переживать. Но доверился на 10 день доставили. Сразу поехал забирать свою новую игрушку. Но все было не так просто. Доставили машину, но она вся грязная оказалась. Сказал, чтобы готовили ее , как нужно. Они ее повезли мыть, плюс сигнализацию поставили. Я то думал, что все будет хорошо, прождал там 3 часа. Но в итоге то когда ее приготовили, то не смог даже выехать из автосалона. Она сломалась, оказалось сожгли проводку. Это прям какое то огромное черное пятно, которое все затягивало . Короче начал с ними воевать за замену автомобиля на новый или чтоб деньги возвращали. Они долго упирались и согласились, теперь вот буду ждать новую . Но уже не знаю когда получу.
На рекламу я обратил внимание в интернете, там солярис был по очень хорошей цене. Зашел на сайт Капитал и оказалось, что там очень много выгодных предложений. Но позже выяснилось что ВСЕ ЭТО ОБМАН В РЕАЛЬНОСТИ МАШИН НЕТ. Так поехал я в этот автосалон. Начал смотреть там солярис, затем менеджер пришел и стал его расхваливать. А когда я спросил, а где акционный то солярис. Он ответил, что вот утром только последний продали. Я тогда решил глянуть, что еще там на сайте за акции. И показал ему Рапид по акции. Он уже побагровев, тоже сказал, что забрали. А рио киа может есть — в ответ нет. Оказалось вдруг что забрали у них все. Сразу я понял, что обычный обман. Просто реклама нужна, как мед для пчел. А ловкие менеджеры потом уже и кредит навяжут сами. Так и этот стал про кредит рассказывать и навязывать. Но я уже все понял и просто ушел, чтобы не было повадно забирать у людей время. Так что не верьте в хорошие отзывы про этих МОШЕННИКОВ!
Я у них в Капитале в Иркутске собрала целый букет негатива на многих моментах и потратила зря целый день! Начну с самого начала, что по приезду не оказалось обещанного мне автомобиля, но мне предложили другой что в наличии и я согласилась на него, потом оформляли кредит и мне пришёл никакой не 4 процента, а 15, но я и тут подумала что ладно нормально, но мне обманом пытались продать сразу несколько своих услуг отдельными бумагами..и тут уже мое терпение лопнуло! Вы меня решили надурить спросила я у них?! В общем немного словесной перепалки и я свалила от туда! Жулики они там так и работают! Вот попадут когда-то на дядечку и накажут их за все их проделки плохие и нечестные! Все аукнется вам, так и знайте!!!!
Очень маленький ассортимент машин в Капитал Иркутск! Либо бери что есть, либо ждать 3 месяца, но при брони они не смогут назвать точную стоимость и если внесёте предоплату ее вам не вернут!( мне это вообще не понравилось, охота приехать, увидеть своими глазами и тогда только покупать! А не ждать кота в мешке( особенно когда отзывы плохие кругом про автосалон как оказалось в итоге!!!
В Капитале в Иркутске на Ширямова навязывают дополнительные услуги свои и нет машин без них! Можете даже не звонить по поводу цены, они все-равно у них другие! Спорил что мне вот именно за эту стоимость что назвали нужен автомобиль, но сказали что «голый» автомобиль можно заказать, но ждать придётся до 6 месяцев, а так цена может сильно измениться и советуют приобретать сейчас! Но сейчас у них все машины с их дополнительным оборудованием! И большинство из этого вообще ненужное, кроме сигнализации все остальное полный бред! То есть машину лучше брать с их допами, потому что пока «голая» придёт, стоимость ее уже станет как эта что у них есть с их допами. Естественно цены на все комплектующие и услуги по их установке выше во много раз, в 3-5 раз дороже, чем где угодно в другом месте!
Приехал за Киа К5, по телефону сказали что есть, но по приезду оказалось что нет, но сказали что где-то на стоянке есть, нужно заключить договор, внести предоплату и они мне ее привезут. Сначала мне это очень не понравилось, но они заверили что все честно и эта предоплата уйдёт на транспортировку и поэтому если что они мне деньги не вернут. С другой стороны учитывая ситуацию с автомобилями я подумал вдруг это последняя надежда купить именно эту машину потому что я давно хотел ее… взял и согласился на их условия! По итогу ни машины, ни денег! Естественно возвращать не хотят, обещали через несколько дней позвонить чтоб приезжал забирал, а уже прошёл месяц и тишина. Ездил к них, говорят сроки задерживаются просто! Да и меня просто убили они своим «когда привезём цена уже будет выше ранее оговорённой потому что цены на автомобили сильно поднялись» так я то заказывал ещё по прежней цене!!!! А теперь если привезут переплачивать придётся много и даже наверно придётся брать часть в кредит((((
Хотят здесь только на кредит развести. Я специально же позвонил заранее в автосалон Капитал, чтобы уточнить есть ли Датсун в наличии. Цена на сайте была супер отличная. Меня девушка заверила, что да все есть. Но так как машин осталось мало, то нужно поторопится. Это реальная цена, но продлиться она еще пару дней. Я конечно же деньги и документы в руки и туда этим же вечером поехал. Снег шел мелкий и дул пронизывающий ветер, но меня это не остановило. Там сразу направился к менеджеру, чтобы показал мне датсун. Осмотрел его хорошенечко и решил брать, тем более наличка была на руках. Но когда посмотрел документы, то увидел что цена дороже на 120тыс. Такого вот поворота я не ожидал. Я конечно разозлился уже и не зря. Они мне начали рассказывать, что только в кредит цена такая будет низкая. А если без то только так. Всегда за наличные цена была меньше, а тут совсем наоборот получается. Х*рня какая то , не стал даже в этот кредит смотреть — по любому подстава.
Если бы можно было поставить АЦ Капитал оценку 0 или ещё лучше -10 я б поставил! Ужасный автосалон! Наобещают подарков, а потом у них 100 причин ничего вам не дать, то они не знаю про эту акцию, то она закончилась, ради интереса у нескольких менеджеров спросил и у всех разные причины, но Каско в подарок так и не получил! Вообще ничего на дали, даже резину летнюю зажали!!! Типа купил-молодец, уезжай быстрее отсюда уже! Приблизительно так и говорят!
Не будьте как я, не верьте менеджерам АЦ Капитал! Развесила уши и взяла кредит потому что якобы в кредит делают скидку 180 тысяч рублей! А они потом эти же 180 и накрутили обратно дополнительным оборудованием и его установкой, а машины без допов нет, на всех уже поустанавливали! Теперь долговые обязательства перед мало известным банком на 5 лет под 18 %! Вот уже ни капли не рада покупке! Зачем мне это дополнительное оборудование? Какая-то там обработка, может она мне не нужна! Лишь бы деньги содрать! Тонировка задних стёкл так вообще в 2 раза у них в бумагах дороже, чем я бы сделала в автосервисе другом! То пять права выбора никакого!
Хотел купить в кредит машину уже давно, ну не умею я копить) а так каждый месяц отдавать и все, мне так удобнее будет решил) увидел на сайте АЦ Капитал про кредит что : «Платёж по кредиту рассчитывается сроком на 84 месяца, по ставке 2 % и минимальной возможной стоимости, при покупке в кредит» и подумал вот самое крутое предложение! Поехал сразу к ним, приглядел уже Kia Rio New и пошёл подавать заявку на кредит, такой был довольный, до того как пришло мне одобрение под 20% на 84 месяца то есть 7 лет, вы представляете? Это я 140% ещё переплачу ! Спасибо уж, но никаких 2% у них нет!( брать не стал и вам не советую!
В АЦ Капитал по-любому мошенники работают! Потому что я звонил к ним по поводу Новой Хендай Крета и она у них в максимальной комплектации типа 1.490.000, но на самом деле, по приезду, она 2.5 млн!!! Объяснить разницу они не могут! Ну допы установлены на 200 тысяч, но в остальное?) я развернулся и уехал, но теперь они достают каждый день с звонками чтоб я приехал к ним и что типа машина одна осталась и ждут меня! Я начал ругаться чтоб не звонили больше, они сказали что я сам дал согласие «Оставляя персональные данные в любых формах на сайте, а также при звонках на номера, указанные на данном сайте, вы даёте согласие на обработку и использование ваших персональных данных в интересах владельца сайта» это я когда им с сайта звонил, так что теперь никакого покоя от них нет!
АЦ КАПИТАЛ ЭТО КОНЧЕННЫЕ РАЗВОДИЛЫ!!!
Брала в АЦ Капитал машину в кредит, мне сказали сотрудники что у них очень выгодные условия кредитовая и так как у них есть банки партнёры, то они дают низкие ставки по кредитам. В общем ставка вообще не низкая, но дело даже не в этом..мне понапихали очень много чего ненужного и даже не спросили у меня! В общем у меня оказалось теперь есть услуга «помощь на дорогах», «страхование жизни» «смс-уведомление по кредиту» «страхование финансовых рисков» и даже «Каско» в общем весь фарш! Походу когда мне одобрили кредит и предложили дополнительные услуги банка их девушка не растерялась и выбрала абсолютно все что только можно впарить!!! А я согласна что дура потому что сразу не проверила! Куда бл столько ненужной фигни то?! Желаю чтоб и тебя также кинули на 300 тысяч на ровном месте, только тогда наверно поймёшь как это обидно! Могла бы 1 фигню втюхать, я б ничего и не сказала, но там такой большой перечень…., в общем жесть!
у них выгодный автокредит только для них самих))
Кто туда поедет будьте на чеку, а то наобещали подарков, чтоб не возникал что ценник выше оговорённого раньше, сказали чтоб уладить мое негодование подарят мне Каско и летнюю резину, ну думаю считай отобью разницу в 120 тысяч (типа допы), а после оформления у них резина оказывается закончилась про Каско мол тоже акция типа закончилась то есть меня нагрели на 120 тысяч на ровном месте! А наврали специально чтоб купил и все подписал и оплатил уже! Теперь мое негодование переросло в ярость! добивайтесь чтоб держали слово, а лучше записывать их разговор в доказательство!
Недавно прокапал машину в АЦ Капитал, ну и как вам спится, разводилы?! Все прошло хорошо, брал за наличку, но состояние машины уже после покупки оказалось ужас полнейший! Менеджер был такой добренький, и сам подобрал мне, а по итогу это просто на запчасти сдать лучше, чем чинить! Втирают что у них проверку проходят авто, что делают диагностику, не верьте!!! Либо они ее делали и взяли за копейки, а продают почти как новую!!! Ах да, чуть не забыл, я ещё ездил домой за деньгами! Потому что когда оформляли ценник оказался выше на 200 тысяч потому что «ну такая цена действует в кредит только» и я ездил ещё за деньгами, потому что уже настроился и машина понравилась! Надо было тогда ужа заподозрить что НЕПОРЯДОЧНАЯ КОНТОРА! То цену меняют, то диагностику подделывают!
Народ, не верьте их сайту, это все полная ху*ня! Связался один раз в жизни с такой же по*ботой потом много лет платил кредит за самую простую тачку у такого же серого дилера и выплатил как будто две взял, а не одну! Не втягивайтесь в эту кабалу, сами же потом пожалеете, когда поймёте что это за контора! Со всеми страховками, допами и процентами по их «супернизкой» ставке, вышло 100% переплаты!!! Можно было две машины взять или в другом салоне вышло бы 50-60% все вместе, но точно не 100! Даже в банке при потребительском кредите может отказаться от страховки и подать заявку без нее, а у них говорят что нельзя!
Мне вначале все понравилось, потому что встретили вежливо, улыбались, но потом это капец полный, сказали у них кредиты по очень низким ставкам от 0 процентов и там 4,5 например, я обрадовалась и согласилась подать заявку на кредит, долго конечно все тянулось то заявку оформляли долго очень где-то час, если не больше, то сидела ждала одобрения ещё дольше..ну сказали вам одобрено! Я уже стала представлять как уеду от них на новенькой Хендай Солярис и порадую родных своей покупкой, но когда мне распечатали какой-то договор и я увидела 21% чуть в обморок не упала! Какие 21?! Это очень далеко от 0-4 ещё и на 6 лет!!! В школе я учила математику и знаю сколько составит переплата по процентам, кто вообще может на такое согласиться? А когда я отказалась то меня чуть не послали, их вежливость куда-то пропала и появилась какая-то агрессия, типа зря потратила их день! Так я разве виновата что сами обещают одно, а по факту совсем другое?! В общем убежала расстроенная чуть не реву прям вспоминаю когда свою поездку
Звонил я как в Премьер Кар Центр разузнать что по чем у них, ну мне сказали приблизительные цены +-100 тысяч, взял деньги, поехал к ним и ох**л от того, какие ценники в реале…это стеб чтоли был какой-то по телефону? Или оператор называл ценники 5-летней давности?! Покупаю машину первый раз, искал много в интернете, долго думал над тем что лучше новая, но попроще, или иномарка, но б/у.. в общем походу буду брать б/ушную, но точно не в Премьер Кар Центр потому что там те ещё вруны сидят! Какие-то мутные у них схемы, там чувак один капец возмущался что «вы же говорили изначально другой процент! Я не согласен на эти условия» короче не просто же так ругачка была. Да и мне напи**ели по телефону совсем другое) так что думайте сами, не маленькие уже, раз машину покупать собрались)
Хотел приобрести себе Ладу Гранту Лифтбэк нашёл сайт АЦ Капитал, посмотрел там ценник и даже решил что буду брать в комплектации комфорт за 387 тысяч рублей. Позвонил, уточнил есть ли, а то вдруг уже забрали по такой классный цене, сказали приезжать ждут! Ну я и помчался, а оказывается у них нет ее, сказали что кто отвечал на звонки не знает наличия авто! Стали мне предлагать Ладу Весту она там в наличии у них, но ценник абсолютно не как на сайте, там эта Веста стоит лям! И Гранта у них за 700 тысяч минимальная комплектация, так что не верьте этим ценам на сайте, ОБМАНЩИКИ!
Крайне не довольна осталась покупкой автомобиля Шкода Рапид в АЦ Капитал! Для покупки этого автомобиля мне пришлось доплатить на миллион больше, чем на сайте! И это даже не супер комплектация, средняя! Вот и пришлось влезть ещё и в кредит! Взяла Шкоду Рапид 1.6 (110 лс) Ambition почти за 2 миллиона! 1.850.000 и сотрудники хамы! Типа «где вы видели цены дешевле, сейчас все дорого и авто тоже» я конечно это понимаю, но зачем врать то изначально, почему нельзя сказать полную стоимость то?! Да потому что возможно найдут люди дешевле все-таки! Не верьте их ценникам!
Прям крутейшее место АЦ Капитал!!!! И персонал там прям четкий работает, и машины разнообразные (есть выбор, а не бери что есть или уезжай) да само место уютное и приятно там находиться!! Взял у них Ладу Ларгус и прям не нарадуюсь своей машине! Не обманули, действительно хорошенький автомобиль! Хотя думал брать Гранту, но посоветовали присмотреться к Ларгусу и сейчас я им прям благодарен что помогли с выбором! Если не можете определиться рекомендую поехать к этим ребятам и они уж точно помогут, расскажут про преимущества и вы сами сможете быстро решить!
Ничего нового, обычный серый дилер эти АЦ Капитал! При выборе и покупке автомобиля ооочень долго тянут время и покупки происходит 5-6 часов! У меня так было! И когда уже голодная и уставшая потеряла бдительность подсунули договор кредитный куда без моего ведома впихнули три лишние страховки на 150 тысяч!!! Обнаружила уже дома, просто увидела разницу в цене о которой договорились и в договоре, стала искать причину и увидела эти страховки не нужные абсолютно! Не езжайте в Капитал, они вас надурят на деньги!