Дилер Элемент Авто совершенно новый, и ни кто еще не знает про данный автосалон. Вы обращались за покупкой в данный автоцентр? Будьте добры, напишите отзывы о данном дилерском центре в городе Самара по адресу Заводское шоссе 7. Правда что в автосалоне такой низкий процент на кредит и можно ли взять автомобиль в рассрочку.

Элемент Авто по адресу Заводское шоссе 7

Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7

Сайт: https://element-car.ru/