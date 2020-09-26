Дилер Элемент Авто совершенно новый, и ни кто еще не знает про данный автосалон. Вы обращались за покупкой в данный автоцентр? Будьте добры, напишите отзывы о данном дилерском центре в городе Самара по адресу Заводское шоссе 7. Правда что в автосалоне такой низкий процент на кредит и можно ли взять автомобиль в рассрочку.
Элемент Авто по адресу Заводское шоссе 7
Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7
Сайт: https://element-car.ru/
9 комментариев для “Автосалон Элемент Авто (Самара)”
Вчера побывал в Элемент Авто посмотрел на их ассортимент машин, нихрена нет машин в наличии, парочку есть машин которые я первый раз в жизни видел, так еще и по цене стоят как хорошая тойота или фольц, ценники тоже такие интересные на авто в цену 390к будет скидка от 30 до 60 тысяч, а вот машина в ценой в лям, будет красоваться со скидкой до 10к рублей, это очень смешное ценно образование, сервис на низком уровне, клиенты сами ходят и рассматривают эти 2-3 машины которые стоят как подснежники все в пыли, обидно что люди до сих пор ведутся на всю эту красоту.
Недавно мой муж решил купить себе машину, этот автосалон заманил его огромными скидками, и после 3 часов ожидания уделенного ему внимания, он подписал кредитный договор не на 300000 а на целых 500000. Ему так здесь задурили голову, что он очнулся только дома и понял, что его обманули. Хорошо, что мы не подписали договор о купле и продаже. Поэтому всегда читайте то, что вы подписываете. Даже если вас очень торопят. Не давайте возможность недобросовестным дилерам обмануть вас , заставить попасться на эту удочку. Вот и официальный дилер как они пишут! Будьте осторожны с Элемент Авто.
Не знаю, кем были работники этого салона до того, как заняли свои места, но вот общаться с нормальными клиентами они совсем не умеют. Что тут говорить, если вам буквально с порога начинают «тыкать», хотя в любой нормальной организации должны обращаться на «вы». Я не приемлю подобного, было просто противно говорить. Такое чувство, что пришел в какую-то былятню, а не к официальному, как они себя называют, автомобильному дилеру. Уважаемые руководители, поменяйте свой штат, ваши подчиненные совершенно не умеют работать! С посетителями общаются непрофессионально, проконсультировать толком не могут. Я понимаю, что невозможно на всем уследить, но ваши работники – это лицо организации! И если вы это самое лицо не измените, то можете даже не мечтать, что я или мои знакомые у вас оставят свои деньги. Внимательнее подходите к вопросу подбора персонала, а то чувствуется, что данный момент просто выполняется спустя рукава.
Кто вообще раньше об этой конторе слышал? Удивительно, работают недолго, а уже столько «честных» комментариев о данном салоне в интернете. Как там вообще дела обстоят? Я слышал, что Элемент Авто занимается разводом покупателей. Подсовывают непонятно какие документы, по которым вы становитесь банально рабом конторы. Прописывают совершенно не те данные о машинах, которые вам называли изначально. Это касается как комплектации, так и окончательной стоимости товара. Делают так, чтобы человек внес предоплату за машину, которую потом ни один трезвомыслящий покупать не будет. Если отказываешься, то они могут себе оставить деньги, аргументируя тем, что потратили на вас время и силы. Вот так и получает доход автосалон, честно работать не хотят, а просто тупо разводят.
Да на это у них и делается расчет! Мол, человек приехал и тут же можно все закончить, за несколько минут буквально. А если еще и увидел на сайте машину, о которой последние несколько лет только мечтал, да еще и минимальной цене….В общем, спешка никогда до добра не доводит, так и в случае с данным Элемент Авто, шарага а не автосалон. Я не стала торопиться, решила предварительно и с документами ознакомиться, и машину посмотреть. Так мне даже не показали Тойоту, которую я у них заказывала! Сказали, что она на складе и надо сначала договор купли подписать. Развод на идиота, в двух словах…Лучше вообще сюда не заглядывайте, никаких положительных впечатлений от сотрудничества с данным автосалоном вы не найдете.
Не уверен, что положительные отзывы пишут реальные люди про этих МОШЕННИКОВ!!! Иначе, как можно объяснить тот факт, что ничего из сказанного ими не находит подтверждения? Я специально приехал сам в автосалон, чтобы убедиться в том, что у них цены соответствуют действительности. Но на ценниках я увидел совершенно другие цифры! Когда поинтересовался, почему на сайте одно, а по факту другое, то менеджер (Анатолий, вроде бы) начал юлить и спихивать несоответствие на какие-то временные программы и бонусы. Ну, такое, банальные отмазки от человека, не способного привести достаточные доказательства своего мнения. И так там, походу, со всеми машинами.
Меня в Элемент Авто сотрудники кредитного отдела постарались развести на подпись неподходящего договора. Вместо обещанной процентной ставки в 7 процентов в бумагах стояла цифра 15. То есть без моего согласия сотрудники компании решили изменить условия сотрудничества, считая, что я не додумаюсь перечитать бланки перед тем, как ставить подпись. Конечно, я не такое был не согласен и устроил настоящий скандал. Некоторые другие люди, которые тоже сюда пришли за машиной, ушли вслед за мной. Очень рад, что мой печальный опыт позволил уберечь других от развода на деньги.
Такая же ситуация была у меня с менеджерами. Или только мне тут попался такой убогий консультант, который ничего в машинах не соображает, или еще что. Но вот человек сверху написал о данном моменте, так что я теперь понимаю, что это не невезение, а у них все так плохо работают. Не понимаю, как можно нанимать на работу таких жутких непрофессионалов, что даже я в своих скромных пониманиях технической части соображаю лучше. А еще себя официальным дилером называют. Тьфу, противно аж. Вместо имени и отчества ко мне тут обращались «красотка». Норм, да? Не, ну льстит, конечно, но я ожидала совсем другого. Я за машиной приехала, а не на свидание пришла. Видела эти масляные глазки менеджера, который меня буквально взглядом раздевал! Мужу пожаловалась потом, он хотел приехать и лицо разбить этому наглецу. Но я отговорила, еще в суд попадут, зачем нам эти проблемы. В общем, визит у меня оставил негативные впечатления. Автосалоном я это место назвать не смогу при большом желании даже.
Думал, что столько негатива в сети об одном автосалоне точно быть не может. Ан нет, все сказанное людьми про Элемент Авто оказалось правдой. Потратил целый день на то, чтобы поругаться с этими идиотами из-за того, что они цену на сайте устанавливают на порядок ниже от реальной. Короче, переплата идет процентов 30, не меньше. Маскируют они это все под обслуживание машины и установку какого-то левого оборудования, которое нафик не нужно! Обходите этот ларек стороной, выберите нормальный автосалон (обязательно официальный).