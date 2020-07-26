Оптима автоцентр в городе Сургут совсем новый дилер, и уже ведет агрессивную рекламу с низкими ценами на автомобили. Автосалон предлагает не только низкие цены, но и большое количество (выгодных) акций и кредитных программ. Обращаясь в Оптима имейте холодную голову и внимательно изучите договоры и внимательно смотрите что подписываете. И не видитесь на низкие цены, помните что бесплатный сыр только в мышеловке!
Адрес: Сургут, Производственная улица 6
10 комментариев для “Автоцентр Оптима (Сургут)”
Напрочь мне испортили настроение в салоне. По телефону обещали предоставить Авео по вкусной стоимости (скидка и подарки также прилагались). Я к ним поперся из другого города в надежде, что домой вернусь на пешком и порадую семью обновкой. Но когда я к ним приехал, то мне сразу же начали впихивать совсем другую машину. Она и стоила дороже той, которую я планировал купить, и по качеству была слабенькой. Я им говорил, что меня интересует конкретный автомобиль в конкретной комплектации, но мне сказали, что этот вариант «мне не подходит». То есть мне просто сказали «нет», не объяснив причины. Возможно, у них этой машины совсем не было и никогда? Или продали, мне не сказав? В общем, не важно, домой я вернулся с испорченным настроением. Придется опять заниматься поисками дилера, но теперь я учту все риски и точно не поеду за тачкой в другой город!
Вот не понимаю, смысл гордиться какими-то новыми машинами, если автосалон торгует в 90 процентах случаев подержанными авто? Вот в упор не пойму, они себя лучшими называют, причем еще и официалами. Но как по мне, это какой-то базар-вокзал для людей, которые не могут лишние пару штук себе позволить за тачку отдать. Не, я все понимаю, положение у нас у всех сложное, но какой прок салону в том, чтобы говорить одно, а предлагать совсем другое? Любой нормальный человек, когда к ним приедет и увидит этот убогий ассортимент моделей, все сразу поймет…На что они рассчитывают? Вот я, когда к ним прибыл, сразу понял, что автомобильный центр только на словах весь такой идеальный. А на практике торгуют в основном побитыми тачками с несколькими сотнями тысяч пробега. Да еще и цены на них ставят максимально возможные. Почти новую тачку за такие деньги можно купить! Короче, плохой автосалон, мне тут не понравилось.
В этом магазине нет ничего хорошего.менеджеры хорошо работают.мы тоже купили Джили атлас,тот же день печка не сработала.14 дней не прошел,машину хотим вернуть. Они даже на это внимание обрашают.будем через суд.вот такой салон.не советую ни кому.
Короче, делюсь с вами полезной инфой. Это новый салон (относительно), который открылся на месте старого. Даже сотрудники все прежние остались, чисто имя новое себе взяли. Предыдущий тайтл полностью угандошил свое имя непрофессиональной и мошеннической деятельностью в отношении со своими заказчиками. Соответственно, они посчитали, что смена бренда позволит им заново все то же самое проделать. И вот вам мое предупреждение – не обращайтесь в эту организацию, так как они совершенно не изменили своей политики! Все также предлагают побитые машины по цене новых, все также непрофессионально ведут себя с клиентами. И, конечно же, у них осталось прежнее жаднючее до денег руководство, для которого нет ничего святого. Если не хотите пострадать от мошенников, забудьте сразу это название – Югра. Ничем хорошим, поверьте, ваша с ними работа не закончится.
Не верьте этим аферюгам! Сделают все, чтобы вы к ним приехали, а потом начнут обрабатывать и заставят купить самую дорогую машину! Я сама не заметила, как чуть не подписала договор, в котором указывалась не та модель, которой я интересовалась. Менеджеры разговорами постоянно отвлекали, так что я даже толком не могла с мыслями собраться. Когда попросила остановиться и дать подумать, то мне заявили, что у них нет времени на это. А на пустую болтовню, значит, есть? Ведут себя по-хамски, никакого уважения к покупателю. Расположен салон неудобно, пришлось чигирями к ним добираться. А потом такое вот обслуживание вас встречает. Стоит ли оно того? Нет – это я вам говорю, так как сама попыталась оформиться в салоне. Никакого положительного опыта не получила.
ВСЁ ПОЛНАЯ ПРАВДА ПРО ЮГРА!!! Цены на сайте не соответствует действительности!! Авто в наличии только старье какое то!!! Менеджеры звонят и надоедают своими звонками только бы приехал в автосалон. Я дальше этих мошенников слушать не стал развернулся и уехал! А вам советую не читать и не верить в хорошие отзывы которые на всех сайтах.
После непродолжительной беседы с менеджерами Югра решил полностью отказаться от обслуживания с их стороны. Такое желание возникло после того, как стоимость моей машины, которую я хотел обменивать по трейдину, резко изменилась в меньшую сторону. Все скидки, которые мне обещали во время телефонного разговора, оказались факцией, которую администрация салона создает для привлечения клиентов. И довольно странно, что находятся дурачки, которые верят в столь «случайное» стечение обстоятельств. Раз и навсегда решил, что всем знакомым, планирующим покупать машину, буду настоятельно советовать обходить эту организацию десятой дорогой.
ОБМАНЫВАЮТ В ЮГРА 100%!!!! ПОСМОТРИТЕ НА ЦЕНЫ — ЭТО РАЗВОД ЖЕ!!! Мда уж, товарищи, читаю отзывы и офигеваю. Раньше я всегда проходил мимо подобных сайтов, но вижу, что люди ведутся на такую хрень, и аж злость берет. Вы же сами виноваты в том, что вас разводят! Ну не идите вы к ним, не несите свои бабки непонятно кому. Клиенты сами поощряют работу подобных мошеннических конторок. А потом все возмущаются, мол, как такие организации могут работать? Да вот так, вы их сами и спонсируете. Почувствовали, что вас на*бать хотят, уносите оттуда ноги. Ну или, на крайняк, в прокуратуру обратитесь. Может, не прикроют, но проверку устроит точно. А за это автосалону придется отлистать нормально, чтобы их не трогали. Проверка там, проверка здесь – вот и банкроты. Но кому я это все рассказываю. Ведь лох – не мамонт, не вымрет. Верно?
Бл*, приперся в этот Югра, думал вернусь домой на новой тачиле. А тут на этих уродов Югра попал! Черт меня дернул поверить рекламе, красочной такой с заманчивыми слоганами. На сайте тоже было вроде все ок, а вот когда к ним сам приехал, то вскрылись интересные моменты. Ассортимента у них и в помине нет того, что они выставляют на ресурсе. Максимум – пяток угашенных и убитых в хламину машин, которые могут развалиться на первой сотке кэмэ. Во-вторых, ценники бл*ть ОТСУТСТВУЮТ! Менеджеры называют вам рандомные цифры, взятые с потолка!!!! Мудилы одним словом, налистали мне по телефону дерьма в уши, а я еще и виноват остался, что их бл*ть драгоценное время потратил!! Извините, но культурных слов для таких ситуаций у меня нет…
Я вам уверенно заявляю, что все сказанные здесь слова от людей являются чистой правдой. Не скажу, что Югра является единственным автосалоном, который так со своими клиентами поступает. Но все равно неприятно, когда из тебя делают обычного идиота, согласитесь. Сначала я реально думал, что тут можно авто с пробегом взять практически за бесценок. Даже уже запланировал, как обмывать покупку буду с друзьями. Но потом выяснилось, что никаких скидок тут нет, а скорее идет огромная переплата, замаскированная под всякие дополнительные услуги. Более того, машину мне пытались продать в крайне убожеском состоянии, она бы просто через месяц эксплуатации развалилась бы на части. Не идите сюда, вы просто зря потратите свое драгоценное время и ничего не купите нормального!!!