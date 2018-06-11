Адрес: г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной 15
Сайт: https://avto-village.ru/
Автомобильные марки: Хендай, Киа, Рено, Лада, Шкода, Равон, Уаз.
Авто Вилладж на Лизы Чайкиной 15 отзывы покупателей
Автомобильный центр Авто Вилладж на Лизы Чайкиной 15 в городе курорт Краснодар занимается продажей автомобилей и в основном в кредит. Кредит на сегодняшний день при официальной ставке Центрального Банка России, процентная ставка от дилерского центра Авто Вилладж составляет всего от 1%. Это наверное новогодний подарок для всех жителей города Краснодар и всей области.
22 комментария для “Автосалон Авто Вилладж в Краснодаре”
Для привлечения вашего внимания Авто Вилладж использует машины на сайте которых у них нет в наличии! На сайте очень большой выбор, лишь бы вы приехали к ним, а когда приедете они уже «помогут» вам купить то, что изначально вы не хотели! В автосалоне менеджер начнёт с вами работать и будет сравнивать и говорить что этот автомобиль лучше, не поддавайтесь им)) имейте свою твёрдую позицию, иначе они вгонят вас в кредит на много лет и под ужасно большой процент! Ах да, чуть на забыл, про 0 процентов тоже забудьте, там меньше 16% и нет кредитов!) у меня был опыт посещения данного заведения, хотел приобрести Киа Рио, но у них не было в наличии и понеслась, еле сбежал хD если не хотите прислушиваться к левому чуваку, можете лично проверить) только смотрите чтоб потом не пожалели)
Заезжали с дочкой к ним, она мне так расписала красочно и говорит подарков много дарят, и кредит под очень низкий процент, спорили ещё с ней что не может быть кредита под 0, 2, 5 процентов годовых! Она ещё наивна и верит во все, ну поехали!) вот там то и столкнулось мое дитя со взрослой жизнью, где менеджеры не знают о чем даже речь, а по цене этого хватит только на первый взнос))) а сами автомобили в разы дороже, не на 100 тысяч, а на 500-900 это уж точно) решили узнать про кредит, какую же нам ставку одобрят учитывая хорошую кредитную историю и официальный хороший заработок) и что вы думаете, пришло одобрение под 18% с такими темпами проще взять в нормальном банке (известном) потребительский кредит выйдет дешевле! Вот и осталась дочь без Креты и без своих иллюзий)
Сопровождал отца в Авто Вилладж, да и самому стало интересно, вдруг бы обменял свою по трейд-ин) изначально, когда отец попросил отвезти в этот автосалон я нашёл их сайт и поразился огромному выбору от марок автомобилей, так и даже расцветки очень разнообразной, ну думаю там любой найдёт своё!!) на сайте когда зашёл вышло колесо фортуны и я выиграл там Каско!) думаю сделаю отцу приятно, когда купил авто , я ему ещё и Каско у них подарю) По приезду были очень огорчены..там стояло машин 6 вроде, а как же эти все что на сайте, их у них нет в наличии( из тех что были отцу понравился HAVAL F7 в наличии была комплектация Premium, но ценник уж намного дороже, чем на сайте, там он у них за 1.300.000 а в салоне 2.200.000 это просто очень огромная разница! Ну все закончилось тем, что мы все-таки взяли эту машину, так как отцу очень понравилась, НО! Никакого Каско нам так и не подарили!!! Ни резины, НИЧЕГО из подарков обещанных мы не получили, а ещё эта цена выше, чем у их официального дилера на 200 тысяч! Нужно было брать у официала(
Хотела дочери и их семье на Новый год подарить машину, самый нужный и лучший подарок для семьи с детьми! Вот думаю счастливая будет внуков возить, ко мне приезжать) так как новые машины дорогие, решила найти Б/У но в хорошем состоянии чтоб была! Поехала в Авто Вилладж потому что у них на сайте очень большой выбор! Думаю ну из столько то машин я точно что-то найду. А у них оказывается всех этих машин и нет то, несколько стоит и все ( ну мне Фольцваген Поло 2019 года цена 1.100.000 и заверили что в отличном состоянии! Я то уже женщина в возрасте, думаю зачем им врать, поверила! А по итогу после такого подарка нет особой радости, вначале естественно обрадовалась, но сейчас уже 3 раза ездила в автосервис через день прям, то на панели что-то горит, то что-то стучит, в общем мне жалко и дочь и что так получилось! Ребят, ну сказали бы сразу что машина не очень хорошая или что имеются проблемы, у вас же есть механик, который все видит что с машиной. Теперь всем друзьям буду говорить чтоб не смели и думать покупать машину в Авто Вилладж!
Кидалы этот Авто Вилладж, ни кому не желаю там попасть как вы, это же просто ужас вообще!!!
Как люди интересно продолжают вестись на все эти схемы…это же жесть просто!!!
Мы с женой захотели обновить свою машину Chevrolet Cruze 2012 года на машинку поновее) присмотрели на сайте Авто Вилладж BMW 1 серии 2019 года за 1.599.000 ну думаем так как воспользуемся трейд-ин ещё и скидку обещают) в общем приехали, нашу машину оценили в 430.000 мы решили что нормально и заодно же будем брать БМВ уже были в предвкушении) но! У них ее не оказалось, хотя когда звонили она была, а что-то другое подобрать не получилось почему-то, либо такая же старая совсем, либо слишком дорого..думаем ну ладно, тогда заберём нашу обратно, но уже не вышло, так как после оценки они нам давали на подпись договор у них все там составлено так, что мы обмениваем нашу машину на машину с их автосалона! И пришлось покупать которая нам не очень нравится ((( так что сначала убедитесь в наличии авто ради которого приехали и не сразу отдавайте свою им! А то потом не вернёте!
ПОСМОТРИТЕ ПО АДРЕСУ — ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 15 В ЯНДЕКСЕ, ТАМ РАНЬШЕ ЭТОТ АВТОСАЛОН ПОД ДРУГИМ НАЗВАНИЕМ БЫЛ И КУЧУ ЛЮДЕЙ НАКИДАЛ КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ ПО ПОЛИЦИЯМ БЕГАЕТ!!!!
Ох я про мою поездку в Авто Вилладж на Лизы Чайкиной 15 могу рассказывать часами)) из хорошего только 1: большой выбор автомобилей на этом все хорошее заканчивается) а вот уже из минусов: их качество, цены, кредиты и вообще персонал оставляет желать лучшего…ценники брехливые, потому что то авто не в той комплектации типа цена не та, а на 200 тысяч дороже, то допы какие-то установлены и их ещё не плюсанули, а про то что менеджеры вечно чем то заняты и избегают клиентов а ты бегай за ним вообще нет слов! Они сами ничего не знают и бегают уточнять то одно, то второе, а ты жди по 5-10 минут их! Я думала там дешёвые цены, но оказалось враньё, если конкретно заинтересует какой-то авто, то окажется цена на порядок выше!
Я тоже заезжал в автосалон на Лизы Чайкиной 15 в Краснодаре, после того как посмотрел цены на их сайте и что кредит у них от 0% в среднем 5% и поехал, но ценники оказались на порядок выше, те что на сайте на 400-500 тысяч дешевле, чем они стоят в автосалоне но они говорят если вам не хватает возьмите кредит под наш низкий процент! Оформили кредит, купил машину, а когда приехал домой увидел в договоре вместо 5% обещанных 19% ставку!!! Буду разбираться с ними и оспаривать сделку!
Уже полгода не могут мне вернуть обещанный подарок, на который я очень сильно рассчитывал. Оформление сделки происходило с вечными проблемами и очень долго. Я думал, что так реально сейчас все салоны с проблемами работают, но потом залез в отзывы. Почитал и понял, что я просто лошара, что к ним обратился. Но теперь выхода нет, приходится использовать то, что дали. Оплату-то уже внес…Короче, ребята, не вздумайте к ним обращаться. Авто Вилладж не выполняют своих обещаний, что ясно показывает их отношение к покупателю. Руководству видно, совсем насрать на то, что о них люди подумают. Гарантирую, там чучмеки какие-нибудь сидят, которые даже русского не знают. Иначе я такое отвратительное отношение объяснить не могу. Твари одним словом, которые не заслуживают вашего доверия.
А меня менеджер Авто Вилладж обманул когда торопил с покупкой, сказал если именно сегодня возьму будет Каско и летняя резина в подарок, а ещё сделают скидку 100 тысяч! я даже взяла кредит у них ради таких шикарных подарков, каско то нынче не дешевле удовольствие да и скидка большая, но когда уже одобрили кредит, меня оформлял другой менеджер а когда спросила почему без скидки 100 тысяч и где каско, он сказал что НЕТ ТАКИХ ПОДАРКОВ! то есть обманул первый чем завлёк на покупку и ушёл куда-то, наверно стыдно стало! Лишь бы впихнуть и пока-пока!
Им реально, лишь бы продать плохой авто, согласен с вами!!!
Сразу скажу, я б никому не порекомендую Авто Вилладж! Приезжала я на днях в этот автосалон потому что нашла у них на сайте машину, которую давно хотела и она в наличии Audi A5 купе пробег 105 тысяч, обещано на сайте что в кредит будет дешевле, причём ее цена 967.000, но в кредит будет 767.000, ну я поехала к ним! Мое мнение испортилось, когда сказали что скидка в кредит будет не 200, а 100 тысяч. Почему на сайте 200 не смогли сказать! Ну думаю если как они обещают кредит будет 4.5%, то все равно я останусь в плюсе, но не тут то было, одобрение пришло на 21% в общем обманули по всем пунктам, не верьте им!
Звонил я в Авто Вилладж в Краснодаре чтоб точно убедиться в наличии автомобиля (вдруг продали а на сайте висит ещё) сказали есть и стоимость назвали, ну думаю мало ли возьму с собой на 100 тысяч больше не всякий случай, по приезду оказалось что хватает впритык потому что мне назвали цену со скидкой в кредит если, а я то за наличку беру, ладно, пошли оформлять, а тут чудо, мне надо ещё 80 тысяч, так как на автомобиле установлены допы: сигнализация, тонировка задних стёкл и ещё что-то, и за это хотят 80 тысяч ещё, я объяснил что звонил и мне назвали стоимость вообще меня намного, а тут то 100, то ещё 80 вынь да полож! МОШЕННИКИ! Ещё да ещё им подавай! Не удивлюсь что они ещё бы требовали за что-то дальше, но я уехал от них!!!
Я очень на себя злюсь за то, что такая наивная и поверила ОБМАНУ ОТ Авто Вилладж! Думала в жизни разбираюсь во многом и сложно меня обмануть, но в итоге сейчас понимаю, что меня затуманило их заветное «Скидки, подарки, резина, Каско самая низкая кредитная ставка 1.9%» и даже когда мне сказали что будет не 1.9% когда пришло одобрение и ставка оказалась 16% меня заверили что будут подарки и скидку сделают! Но по итогу, для кредита пришлось оформлять ещё страховки (скидки даже на них не хватило)! В общем то одно у них, то другое, но они всегда подбадривали и говорили что это все равно намного дешевле, чем где либо ещё! Чем ОБМАНУЛИ! так как я теперь вижу что есть и дешевле и ставка оказалась большая! А поняла это поздно уже когда оказалась дома! Ужасный сайт в Краснодаре!
Дорогие мои, кто читает мой отзыв, берегите себя от них! это самый ужасный салон в каком я была…никакой конкретики от их сотрудников! ВЕЗДЕ ОБМАНЫВАЮТ!!! одни говорят одно, другие другое, на сайте вообще информация другая, разве так бывает в хороших организациях?! Они хотят вас обмануть и обманным путём втащить вас в кредитную кабалу, а с этого получают свою выгоду или процент наверно( зачем иначе было врать что одобрили мне кредит под 5%, в оказалось под 19% в общем проверено на личном горьком опыте(((
Мой самый худший день потраченный на разочарование в людях, которые так НАГЛО ВРУТ прошёл в Краснодаре! Ложь у них везде! На сайте, потом по звонку и даже когда приезжаешь!!! Правда открывается только уже на самой сделке! Про кредит в 20% ставка вообще лучше молчу, одни маты на уме!!! Обещают 1.9% а по итогу 20! Для чего тогда врать что да- да, приезжайте у нас скидки, подарки?! Ищут очередных доверчивых граждан, которые сделают им выручку!!! НЕТ У НИХ ЦЕН ЧТО НА САЙТЕ! И нет низкой кредитной ставки!!! Вы ещё действительно верите что есть машины иномарки новые за 300 тысяч?! Да вы сейчас даже Ладу не купите за эти деньги! А мне эти МОШЕННИКИ обещали ШКОДУ РАПИД ЗА 318 тысяч!!! ага, только когда хочешь оформить тебе дают договор на 2 миллиона рублей…не стоят они ваших нервов! Убирать их надо с Краснодаре!
Хочу пожаловаться на Авто Вилладж на то что обманули сказав что машина в отличном состоянии, а по факту убитая, делать и делать! продают всякий хлам! Купил у них Infiniti FX FX37 2013 года, внешне конечно понравилось, но оно сказали что их мастера проверяют все автомобили и это чуть ли не лучший вариант в автосалоне, настолько хороший ухоженный автомобиль типа бери и бед знать не будешь, но после покупки пока доехал домой что-то стучало, ну поехал в автосервис, так там столько всего нужно переделывать и менять, что я ещё месяц на ней ездить не буду и оставлю большие бабки за ремонт!
Мое знакомство с этой организацией на Лизы Чайкиной 15 прошло совсем недавно, ездила искать хороший автомобиль. Могу сказать что в Авто Вилладж персонал далеко не профессионалы! Посоветовать и помочь с выбором не могут, так как сами про машины мало что знают, менеджер всегда говорил «точно не могу сказать, но вроде..» то есть не знает. И самое УЖАСНОЕ это когда выбрала машину, понравилась, а пошли оформлять и мне говорят ещё за дополнительное оборудование 110 тысяч! Я говорю за что конкретно эти деньги и почему так много? А мне «ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ? НЕ БЕРИТЕ, НАЙДЁТСЯ ДРУГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!» это уже какое-то хамство просто так общаться с клиентом! НЕ ЕЗЖАЙТЕ К ЭТИМ ХАМАМ! П.с и машины там не очень!
Я не любитель конечно ругаться, но тут просто пи*дец!!! МОШЕННИКИ АВТО ВИЛЛАДЖ!!!Хотел обновить машину перед Новым Годом и зашёл на их сайт, так там они так сладко пишут, думаю вот где у нас все замечательно, поеду к этим ребятам! До поездки позвонил и оставили заявку на кредит, сказали что все тип топ одобрено и под 4.5% самый низкий процент, а когда приехал БЫЛ В ШОКЕ!!!! кредит не одобрен, машины о которой говорили и которая есть на сайте у них НЕТ, но они обрадовались моему приезду и сразу попытались раскрутить на другой автомобиль (который им выгодно сплавить) и помочь подать ещё одну заявку на кредит (в его одобрении)
Читал отзывы про Авто Вилладж, есть как плохие, так и хорошие, думаю поеду сам посмотрю что да как у них с наличием машин. По приезду меня очень неприятно удивил стиль общения, точнее даже жаргон какой-то их «менеджеров» и пофигистическое отношение к клиентам! Никакой клиентоориентированности! Вы бы слышали как они общаются с людьми, ужас полный! Я б таким ребятам не стал доверять. Да и ждать их внимания приходится очень долго, а когда спрашиваю почему так долго, мне ответили «ну значит заняты, сидите ждите» то есть они могут попить кофе и покурить каждые 5 минут, а я сиди и жди?! Я уехал! Ужасное впечатление осталось, если б можно было я б поставил 1 из 10!
Народ, кого обманули в Авто Вилладж я с вами.. не понимаю, как я мог поверить что существуют такие цены! Нашёл у них на сайте VOLKSWAGEN TIGUAN по специальной цене за 846 тысяч, ну думаю где-то с сигнализацией и ещё допами максимум будет 1 млн, это ж очень дёшево, помчался сразу к ним! Такой цены не оказалось, так как это самая простая комплектация была и у них есть только подороже в наличии, за 1.6 млн, мне не хватило и они предложили свой супер выгодный кредит под 1.9%, но тут мне не фартануло и банк дал под 14%, ну они сказали мол давайте оформим, а мы вам подарим страховку каско! В общем по итогу со всеми допами, цветом, средней комплектации эта машина обошлась мне в 2.7 млн насчитали уже когда сказал что возьму и одобрили мне кредит, и это даже дороже, чем у официалов без всяких программ и скидок…я уже молчу что движок 1.4, а не 2.0 как я хотел… ЦЕННИКИ ЛОЖНЫЕ!!! Не верьте этим жуликам в Краснодаре!