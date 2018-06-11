Адрес: г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной 15

Сайт: https://avto-village.ru/

Автомобильные марки: Хендай, Киа, Рено, Лада, Шкода, Равон, Уаз.

Авто Вилладж на Лизы Чайкиной 15 отзывы покупателей

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