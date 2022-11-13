В Волгограде не так много автосалонов которые занимаются как Атлант В продажей новых и поддержанных автомобилей по городу. Так же автосалон предоставляет автокредитование и дарит много подарков своим покупателям. Вы уже имели дело с Атлант В? Оставляйте отзывы тогда на нашем портале.
Атлант В на Маршала Еременко 3Б
Адрес: г. Волгоград, Ул. Им. Маршала Еременко 3Б
Официальный сайт: https://mttk-atlant.ru/
17 комментариев для “Автосалон Атлант В Волгоград”
Испортили мне все настроение и мой день рождения в Атлант В. Решили с мужем купить мне машину на мой юбилей и в итоге проторчали у них весь день, с утра до вечера оформляли, как будто какие-то новички работали и не знали как что делать! Приходилось вечно спрашивать долго ли ещё и просить чтоб побыстрее как-то делали! То у них перекур, то пропал на час наш менеджер, то он кем-то ещё занят, в общем хорошего отношения к клиентам не ждите! Придётся самим бегать за ними, спрашивать что да сколько ждать, ито услышите ещё немного, это значит ещё пару часов! Нам гостей пришлось перенести из-за их медлительности!!!!
Ребята, не верьте Атлант В и всем их скидкам! Я уже поверила, лоханулась конкретно прям. Взяла одну машину, а выплачу как три таких машины за 5 лет, так что никаких выгодных условий нет! Насчёт низкой процентной ставки 3-8 процентов забудьте тоже, у меня 22% от какого-то неизвестного банка и когда они дают вам кредит, с ним вы получаете много разных дорогих страховок ненужных и говорят обязательно нужно взять каско, а вы сами знаете не сколько это дорого! Была в очень хорошем настроении что покупаю новый автомобиль и профукала момент что нужно самой все посчитать и посмотреть эти лишние дополнительные страховки(
Были с женой в Атлант В и остались недовольны этой поездкой. ОБМАНЫВАЮТ на каждом шагу! звонили с дома узнать о наличии интересующей нас модели, соврали что есть и мы можем приехать посмотреть, а по приезду нет этой машины, начали предлагать другие, ну присмотрелись к одной, а они три раза разные цены называли! Первая ещё устраивала нас, а потом ещё прибавили 200 тыс, потом ещё что-то прибавили и вышло уже через чур просто дорого. Так что ценник сразу окончательный вам не скажут, что назовут не верьте, потом ещё что-то прибавят.
Не советую иметь дело с Атлант В! Сомнительные они. Заезжал посмотреть машину, про неё менеджер мало что знает, а ещё очень напрягли вечные навязывания кредита. Чем только не пытаются уговорить! То условия у них выгодные (кредитов выгодных не бывает), то скидку сделают, но они ее же и отобьют ещё даже больше на кредите! Мне там было как-то неприятно находиться, когда от тебя хотят денег, кредит чуть ли не требуют оформить, а про помощь тебе в выборе или вообще познакомить рассказать про автомобиль никто и не думает.
Да этот Атлант В самый натуральный ЛОХОТРОН! По телефону вам приятная дамочка расскажет, как у них прекрасно автомобили все продаются, что у них и цены лучшие, и ассортимент почти неограниченный. Все, что есть – доступно к покупке, а чего нет, то привезут под заказ. Ну, так вот, я повелся на все это (не имел дел еще с салонами, всегда за меня помощники делали все покупки), поехал к ним в расчете, что организация серьезная и дичью не промышляет. Но, как оказалось, слишком я был наивным и слишком большой кредит доверия компании выдал. Автомобиля мне под мой бюджет не предоставили (планировал брать для бизнеса, большой суммы не выделял), да еще и заказ мой сопровождал какой-то крайне некомпетентный в своих вопросах человек от салона. Работать с такой организацией мне ни совесть, ни воспитание не позволяют. Максимум, что я мог им предложить – это потратить еще немного времени, чтобы составить вот этот отзыв.
Интересовала определенная машина, давно уже планировала покупку этой модели (Киа Оптима) позвонила Атлант В и мне сказали что у них есть такая. Спросила могу ли приехать посмотреть сегодня в течение двух часов, ответили конечно. По приезду спрашиваю у администратора где у них стоит Киа Оптима, говорю звонила недавно чтоб подъехать посмотреть, а мне говорят ее нет. Я с удивлением говорю что мне сегодня сказали что она у вас есть, на что ответили что она есть, но пока не в салоне, а на вопрос где посмотреть, сказали что сегодня посмотреть ее не получится, но она якобы есть! Очень уж тупая ситуация получилась.
В Атлант В держат людей за лохов каких-то! Вы реально верите в новую машину за 400 тыс грубо говоря?) сейчас даже ладу новую за эти деньги не купить! Созванивалась с их менеджерами вообще басни какие-то поют что Солярис за 800 тысяч у них, приезжайте! Ну приехала, он 2 миллиона у них стоит! Вот пиз*ежь средь бела дня, казалось бы серьезная организация, а ведут себя как мошенники!
Мне кажется все мы верим в скидки и конечно же хотим получить выгоду, особенно когда Атлант В обещают ну очень хорошенькие цены, каких сейчас и не встретишь..по цене б/у новые автомобили, прям сказка!!! Ну вот я и поверил во все эти скидки, дурак, да поехал к ним, когда созвонился и договорились о встрече. Они сами смеются над такими ценами, когда говорю за сколько мне сказали по телефону..они якобы не при делах и ценники вот такие вот, но это ещё не окончательно..ужас какой-то!
Никогда и ни при каких обстоятельствах не работайте тут!!! Это не автосалон, а самая настоящая помойка, в которой вы только хлам битый сможете взять. Если хотите на месяц-два машину приобрести, то пжалста. Правда, я сомневаюсь, что нормальный человек за ТАКИЕ деньги согласится откатать минимальный срок. А потом это ведро выбрасывается на помойку и делаются соответствующие выводы. Ну и да, ищутся другие автомобили, но уже с пониманием того, что за качество придется заплатить. Лучший вариант для нашего человека сейчас – обращение к официальному дилеру или, лучше всего, к зарубежному представительству бренда. Вот там ребята вам точно не подсунут шлак. Ну, обязательную гарантию, во всяком случае, точно выдадут. А тут, в этом говносалоне, постараются сделать все возможное, чтобы человеку впихнуть говно настоящее, и чтобы потом сбагрить от себя обязательства по ремонту гарантийному. Вот такая у нас сейчас ситуация в стране…так что Атлант В не советую..
Балаган да и только! О Атлант В у меня сложилось очень уж плохое впечатление((( сотрудники абсолютно не компетентные люди, которые не умеют общаться вежливо, почти смеются в лицо, на вопрос почему обманули по телефону мне сказали если что-то не устраивает могу уезжать, а если не хватает денег, вон там можно взять кредит. Никакой клиентоориентированности в Атлант В!
Я согласен со всеми пользователями, которые высказываются про Атлант В в негативном ключе. Имел неприятный опыт сотрудничества с ними (точнее, попытка была посотрудничать, ничего не получилось), после которой я сделал выводы, что покупать себе машину я буду только у зарубежного дилера. А все потому что эти товарищи не выполняют взятых на себя обязательств и пытаются под любым предлогом вам продать товар невыгодно для вас, но выгодно для себя. Им главное сбыть задержавшуюся тачку, которую больше никто в здравом уме купить не захочет. Всячески маскируют недостатки своей продукции, скрывая косяки и реальные технические проблемы. Я пытался тут (честно, пытался) найти какие-то позитивные моменты, но на этапе осмотра автомобилей все и закончилось. У нескольких моделей я нашел проблемы с двигателем, а у других – проблемы с тормозами. Цените свою жизнь, работайте только с проверенными дилерами!
Из-за Атлант В я влип на крупную сумму! Капец как жалею что послушал их и взял у них авто в кредит, напи*дели что так выгодно, что сделают скидку, а по итогу я переплачу куку бабок, просто затупил и не посчитал там что к чему, а дома жена посмотрела договор и увидела кучу ненужных страховок, которые включили в стоимость кредита, что очень большой процент и вообще можно было найти подешевле, очень расстроен!
Настоятельно не рекомендую обращаться в Атлант В, если не хотите остаться обманутыми!!! НАДУРИЛИ на пол ляма! Заметил уже дома, там на радостях все подписывал что давали, а дома пересчитал и там очень много лишнего, без чего мог обойтись оказалось! Теперь переплачивать придётся и машина вышла прям по цене максимальной комплектации, хотя минималка! Обратился б в другое место, взял бы за эту цену максималку!
Решили с семьей приобрести новый автомобиль и стали активно искать, обзванивали ближайшие салоны и решили первым делом поехать в Атлант В так как там самые низкие цены. По приезду конечно было обидно, что нас обманули! Цены там не такие, как у них на сайте и как они врут по телефону! А даже выше других салонов! Не советую обращаться к этим врунам!
Врут про выгодный процент по кредиту! Объясните мне, Атлант В, с каким пор 23% это выгодный процент?! Ещё и на 7 лет! Это ж переплата 161% от стоимости авто, то есть можно взять ещё такую же машину и ещё останется на пол машины! Съездила проверить их выгодные условия и убедилась что все это всего лишь маркетинговый ход и не более! Я б на такие «выгодные» условия не подписалась бы!
Я просто в шоке от нынешних цен на автомобили!!(( нашла сайт Атлант В этих ребят и приятно удивилась и даже обрадовалась что все-таки могу позволить себе купить автомобиль) но увы, они обманывают(( ездила к ним, там капец просто, дороже минимум на 1,5 миллиона, чем говорили! Естественно пихают свой супер выгодный кредит, который чистое обдиралово и они по-любому с этого что-то имеют, не езжайте к Атлант В зря потратите своё время!
Приезжал в Атлант В но автомобиль так и не купил. Выбирать между Киа Рио и Фольксваген Поло обсудили все по телефону, поэтому и поехал у ним. На сайте и по телефону назвали одну цену, по приеду абсолютно другая, ну ладно, все равно хотел брать в кредит и решил подать заявку, ожидали ответа заявки ещё парочка, видимо очень долго потому что девушка уже спала на плече парня. Прождав час, решил не терять время и уйти, но мне пообещали скидочку, если сегодня всё-таки куплю, остался. В итоге одобрение пришло от какого-то неизвестного банка и под большой процент, менеджер говорил 8-10% будет, а пришло под 22% уехал расстроенный.