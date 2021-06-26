В Барнауле если вбить в навигаторе слово автосалон, найдется большое количество автоцентров, но сегодня под наше внимание попал именно Алтай в городе Барнаул, который занимается реализацией автомобилей как новых так и б.у.

Алтай на Малахова 26а

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а

Сайт: https://altay-auto.ru/