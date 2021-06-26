В Барнауле если вбить в навигаторе слово автосалон, найдется большое количество автоцентров, но сегодня под наше внимание попал именно Алтай в городе Барнаул, который занимается реализацией автомобилей как новых так и б.у.
Алтай на Малахова 26а
Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а
Сайт: https://altay-auto.ru/
9 комментариев для “Автосалон Автоцентр Алтай (Барнаул)”
Ох уж эти аферистские морды сидят в этом автосалоне у нас в Барнауле. Ни слушайте их, потому что слова их коварны и льстивы, а за пазухой у них ядовитый кредитный договор. Моя дочь туда поехала с мужем смотреть новую Весту. Посмотрели и подписали все , что им приносили. Доверились по наивности своей, а в итоге получилось, что им в договор то подсунули и страховку, и резину запасную, и дооборудование, страховку жизни… Конечно приехали они веселые такие, как дети малые с новой игрушкой. Хорошо хоть машина вроде не битая и работает все нормально. А то так бы еще в двойне не приятнее бы было. Я поздравил их и взял договор почитать, там то и заметил все эти прелести. Теперь вот будут расхлебывать все эти «подарочки» из Алтая. Потому что все это грамотный обман, доверчивых покупателей. Вот теперь то и пойдут в другие банки перекредитовываться, но сначала отказ от страховок писать. Такой договор -это же грабеж просто. Куда смотрели то!
Если вдруг попадете в такую ситуацию, как я в Алтае. Сразу вызывайте полицию. Я туда с женой приехал. Посмотрел рио новый и решил все будем брать. Как этот менеджер меня уговорил сразу внести 100тыс предварительно для одобрения кредита, я до сих пор не пойму. Видать уже весь в новой машине полетел мечтать. Прождали часа 2 .Пока разрешение пришло. За это время уже автосалон раза 3 по кругу обошли. Делать то нечего было. Потом нам все одобрили и дали кредитный договор я подписал. И жена тут мне говорит – ты прочитай внимательно. Я эту же копия стал читать, а там КАСКО за 67тыс, страховка жизни, оборудование и процентная ставка вместо обещанной 6,2 стала вдруг 15,6% годовых. Я охренел разозлилися конечнои разорвал этот договор. Стал деньги свои требовать – они начали отнекиваться типа денег нет. Я тогда в полицию позвонил. Приехали через 40 минут, но главное мне деньги вернули все. Такая вот хрень происходит в этом Алтае.
Да уж попал я с этим автосалоном чую. Уже 22 дня прошло с оформления кредита у них – а машины все нет. Я у них Рено Сандеро новый смотрел. Хорошая машина, у знакомого такая же – все нормально с ней. Короче оформил кредит там у них, еще и предварительно внес 100тыс. Теперь вот сижу в ожидании своей машины. Обещали мне ее втечении 10 дней предоставить, но уже 22 прошло. И я вот теряю надежду совсем, что вообще дождусь. Хотя обещают, что вот вот приедет. Пойду уже в прокуратуру, чтобы они наверно мне помогли. А то уже насмотрелся на телевидении, что могут закрыть ИП и уехать . А где я потом буду искать их? Не приятно это все, а главное же просто нае*ли меня очень сильно. Не ужели клиенты им не нужны совсем. Я то уже думал, что такого быть не должно. А тут в Барнауле – это все еще осталось. Ганд*ны одним словом эти Алтаевцы уже нервов столько моих помотали. Ну я все таки этого просто так не оставлю, буду до последнего с ними боротся.
А нам в Алтае пытались втюхать уже перекрашенный Рио, как новый. Мы с другом туда ездили, а друг то мой на СТО работает маляром и взял с собой толщиномер. Приехали в автосалон в октябре еще было тепло. Зашли и сразу пошли смотреть машины, нашли КИА РИО серого цвета. Сели в него, потом менеджер подошел и стал машину нахваливать. Все вроде бы было хорошо, если бы мой друг не заметил, что заднее крыло левое, как то отличается по оттенку. Он взял свой толщиномер и приложил, как раз и все его подозрения оправдались там как раз была вмятина, которую зачистили и закрасили. Менеджер вообще все отрицал, а может и вовсе не знал об этом. Но факт то остается фактом. Поняли мы что наверно по этому здесь цены такие вот низкие. Прошлись еще что-то посмотреть и еще друг увидел пару таких же уже перекрашенных машин. Походили и ушли от греха подальше от них. Так как они реально просто наеб*вают людей.
Этим жуликам не долго и осталось дурить людей. Я увидел уже здесь достаточно отзывов. Чтобы еще раз убедится, что их скоро прикроют. Мое заявление будет решающим. Так что если кто захочет тоже написать в органы о них, то не стесняйтесь. Чем нас больше будет –тем быстрее их прикроют. Надо давать бой такой нечисти, а то они так же продолжат обманывать и наживаться и дальше. Меня то с кредитом тоже обманули капитально. Так я пошел к юристу и мы написали заявление куда следует –и в прокуратуру, и в роспотреб надзор, и в полицию. Чтобы не повадно было больше не им ни другим. Закон –есть закон. А обманные действия – это мошенничество. И в кодексе есть на то нужные статьи. Всегда обращайтесь к юристам – они подскажут, что и как сделать правильно. И время с экономите, и нервы. А затраты юриста – автосалон будет платить, так как виноват. Я устал с ними ругаться и пошел к юристу-тот сразу рассказал, как сделать правильно.
Охренеть просто , как нас обманули эти жулики из АЦ Алтай. Я приехала туда с мужем на следующий день, как мне перезвонили и сказали что есть Джета по хорошей цене и можно ее зарезервировать. Я туда помчалась с мужем на следующий день. Но приехав оказалось что брони никакой нет? Я менеджеру специально показала, что вот их номер с которого мне звонили. Он выяснял что и как где-то час . все это время мы ждали. В итоге выяснилось, что машины нет. Вот это обман. И им все равно, что я с работы отпросилась и муж тоже. Такого подвоха я не ожидала совсем. То есть зачем обещать, а потом как бы разочаровывать. Конечно же это все мало приятно. Не стали после такого даже что-то другое смотреть. Написала им жалобу в книгу жалоб и предложений. И старшему менеджеру еще нажаловалась, потому что так быть не должно . Пусть выясняют кто виноват. А теперь вот думаю, может они так просто делают лишь бы мы приехали к ним? Как счиатете?
Алтай это явно не автосалон, так как машины у них там битые, как новые продают. Это хорошо еще, что я с мужем туда поехала. А он в машинах разбирается хорошо. Мы новый Поло мне смотрели. Он еще та по хорошей акции был. Я вроде села в него и ничего не заметила. А у мужа то взгляд уже знатока. Он мне то и шепнул, что левое переднее крыло уже восстановленное после чего –то. Я менеджеру задала вопрос, почему машина битая. Он стал отбрехиваться, что наверно когда на заводе красили, может просто новую краску долили. Муж тогда толщиномером замерил это крыло и показал ему , что там крыло реально уже перекрашенное. Тот начал переводить разговор в другое русло. Я ему сказала, что просто обманщик он и все. После этого мы поехали от туда. Так как смысла покупать уже битую машину, как новую я не вижу. Да и муж сказал, что мало ли что тут подсунут, потом будем мучиться. От греха подальше…
Взял у них Весту по акции еще в начале января, так уже замучился с ними воевать. Через 12дней сигнализация полетела совсем перестала на пульт реагировать. Поехал, чтобы устранили – согласились прождал 4 часа , сделали. На следующий же день панель приборов начала мигать, как сирена. Опять поехал забрали на день –сделали. Я уже думал, что на этом все и могу спокойно теперь ездить наслаждаться. Но всего 10 дней прошло и стеклоподьемники полетели, причем оба на передних дверях. Это уже сделали за мои деньги – сказали не гарантийный случай. А я со своим знакомым электриком посоветовался, так он мне сказал, что если при установке сигнализации, что то не заизолировать, как надо то будет беда. И может замыкание пойти и повредить, что угодно. Я к ним после этого поехал, чтобы с главным выяснять почему это они мне по гарантии не отремонтировали. Сколько не ругался бестолку. К ним больше не ногой –поеду в другой сервис, если что. Не советую тем кто живет в Барнауле обращаться в чертовый Алтай!
В Алтай я ездил лишь с одной целью, чтобы купить себе новый Фольксваген Поло по очень выгодной цене. Но как оказалось после все это была просто подстава, чтобы меня завлечь и заставить подписать меня кредитный договор с завышенной процентной ставкой. Было все просто сначала нашел на сайте , потом поехал смотреть в автосалон. Но по приезду вдруг оказалось, что по такой цене его нет. Цена уже другая, конечно стал смотреть другой . Машина новая, как конфетка. Мне понравилась и я решил подать заявку в кредит. А пока ждал ответа ходил и смотрел по салону. И когда зашли следующие покупатели, то оказалось что им тоже самое говорят про цену, что она уже другая. Но это еще цветочки, когда я прочитал кредитный договор то увидел, что там то как раз 20,5%.И страховка на машину стоит 68тыс. От такого сочетания лжи у меня даже лицо налилось кровью и я послал их всех на х*й. Обман в квадрате это уже слишком. Пусть ищут лохов на стороне.