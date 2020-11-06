Город Самара встречай новенький автосалон который называется Юкар и находиться по улице поляна Барбошина 11 линия дом 120. Присмотритесь на сайт и сразу сложиться такое впечатление что автомобили в этом автоцентре должны расхватывать как горячие пирожки у бабушки на базаре, скорей всего так и есть. Хиты продаж просто радуют глаз, не вериться что за такие деньги сегодня можно купить автомобиль, но Юкар заявляет что можно.

Юкар по адресу Барбошина поляна 11 линия 120

Адрес: г. Самара, Барбошина поляна 11 линия д.120

Сайт: https://ac-yucar.ru/