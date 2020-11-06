Город Самара встречай новенький автосалон который называется Юкар и находиться по улице поляна Барбошина 11 линия дом 120. Присмотритесь на сайт и сразу сложиться такое впечатление что автомобили в этом автоцентре должны расхватывать как горячие пирожки у бабушки на базаре, скорей всего так и есть. Хиты продаж просто радуют глаз, не вериться что за такие деньги сегодня можно купить автомобиль, но Юкар заявляет что можно.
Юкар по адресу Барбошина поляна 11 линия 120
Адрес: г. Самара, Барбошина поляна 11 линия д.120
Сайт: https://ac-yucar.ru/
7 комментариев для “Автосалон Юкар (Самара)”
Юкар грязь, гавно, разводка, лохотрон, самарский п*здец. заказывали звонок для покупки машины, девочка позвонила через 3 дня, сказали что скидки подарки куча всего интересного и вкусного, но не тут то было, когда приехали в салон заставили привезти справку о доходах жены и мои, и на основании этих данных выдать ахи*енно здоровый процент по кредитованию, машина получалась золотая, нахер нам такие проблемы с этими машинами, лучше поискать не такое мошенническое место как авто Юкар ни*ера не велл даже не близко, это пораша а не центр, только шкуры продавцы траха*ельные и все..остальное все гавно.
Пришла в Юкар за машиной, потому что видела на сайте, что тут есть разные программы, по которым клиентам скидки предлагаются. Была удивлена тем, что никаких скидок здесь нет! Более того, идет большая дилерская наценка, так что автомобили в данном салоне продаются раза в 2 дороже, чем у конкурентов. И у меня теперь вопрос – как они вообще выживают в нынешних условиях? Людей все меньше способных сделать такую покупку, ценники падать должны, а здесь они каждый день буквально подскакивают. У меня тут одно подозрение – просто обманывают своих клиентов. Схем таких черных много, так что есть из чего выбрать. Очень жаль, что к простым людям сейчас уважения никакого, все только заработать хотят, и не важно какими способами это делается. Честных дилеров все меньше, зато таких вот мошенников, как Юкар с каждым днем все больше((( Как с ними поступать? Жаловались кто-нибудь?
Не ведитесь на скидки, все равно машину вы здесь не купите по той стоимости, которую вам обещают. Я понимаю, что у официального дилера дороговато, но там хотя бы вас не обманут и предоставят именно тот товар, которым вы интересовались. А обратившись в Юкар просто кота в мешке берете. Особенно плохо, если вы в машинах не разбираетесь – могут подпихнуть совсем развалину. Я к ним приехал с четкой целью – купить Солярис, так мне показали тачку с гнившим днищем!! На такой по нашим дорогам даже не покататься, ближайшая яма станет смертью для такой машины. Может и по цене уступают, но я вам говорю – состояние автомобилей явно не соответствует стандартам. Можете сами в этом убедиться, просто приедьте к ним в автосалон и все увидите.
От посещения Юкар у меня остались исключительно негативные впечатления. Здесь есть много негативных моментов. Из самых заметных: крайне неудобное расположение автосалона; несоответствие заявленному на сайте ассортименту; слишком высокие цены, о которых вы узнаете не сразу. Вот такие дела. При этом ни о чем подобном на сайте не указывается и по телефону не сообщается. Чтобы понять все «прелести» сотрудничества, вам придется потратить свое личное время. Которое в последствии никак не компенсируется. Смело могу рекомендовать НЕ ОБРАЩАТЬСЯ сюда ни при каких обстоятельствах. Сейчас достаточно и других автосалонов, которые не обманывают покупателей и предоставляют по-настоящему качественный сервис.
Большой развод. Это я про АЦ Юкар, если кто не понял. Мошенники стандартные, работают по схемам, известным уже достаточно давно. Я сразу понял, что с ними лучше дел не иметь, так как по телефону товарищ соглашался со всем, что я у него спрашивал. Поинтересовался я по поводу одной модели, которая уже давно снята с продажи. По факту ни один салон не продает их, так как производитель просто свернул изготовление. Ан нет, Юкар до сих пор их типа продает)))) Спросил, а как часто им пополнение парка приходит именно этих моделей? Сказали, каждую неделю)))Ну, вы в общем, поняли, да?))) Товарищи даже не потрудились проверить по базе, имеются ли такие машины у производителя. Главное – человеку поддакивать, шоп приехал в автосалон, а там трава не расти.
Это нормально, когда вас не принимают? Вот так, тупо отвечают «пока что мы не нуждаемся в новых клиентах». П*здец, что за шаражка такая, которой клиенты не нужны? А еще просто для консультации пришел, а мне буквально с порога отворот дали. Дерьмо, а не автосалон, никому не буду советовать сюда обращаться. Приехал к ним из другого города чисто потому, что нашел в интернете их сайт и он мне очень понравился. Звонить не стал из-за роуминга, а стоило бы. Может, тогда бы не проделал этот путь зря и купил бы машину. А так пришлось в скором порядке искать другой салон в этом же городе, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Короче, ребята, не рекомендую с ними работать. Совершенно не учитывают потребности людей и не принимают, как положено. Видно, что на репутацию Юкар плевать, иначе подобного беспредела не устраивали бы.
Хочу рассказать и свою историю про Юкар. Сейчас сужусь с этим салоном, они отняли у меня почти месяц моей жизни! Обещали привезти автомобиль, но ничего так и не привезли. Сначала начали требовать деньги внести, но я отказался. Потом сказали, мол, «ладно, мы пойдем вам на уступки и доставим авто без аванса». То есть я сразу сделал выводы, что это была исключительная инициатива работников сервиса, так как по закону я не должен какие-то там авансы платить, чтобы мне товар доставили. Тут вся проблема в том, что такие вот дилеры действуют исключительно по тем принципам, которые удобны лично им. А люди должны уже подстраиваться под них и принимать обстоятельства такими, какие они есть. И по ним клиенты ОБЯЗАНЫ вносить деньги сразу, но автосалон может «закрыть глаза» на это и привезти авто так, без аванса. Но в моем случае автомобиль так и не был доставлен в салон…И никакой даже отмазки они не придумали в знак оправдания. Так что после всей этой ситуации могу четко определить для себя, что с данной организацией работать – это себе дороже! И вам не рекомендую, так как риски слишком высоки.