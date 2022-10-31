В городе Оренбург открылся автосалон который взял название АЦ Аура и расположился по адресу Загородное шоссе 13/5. Занимается автосалон разным типом услуг, продажа поддержанных автомобилей так же и новых, кредитование покупателей. Если вы посетили автосалон то можете написать отзывы и высказать мнение о работе дилерского центра.

АЦ Аура на Загородное шоссе 13/5

Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 13/5

Телефон: +7 (3532) 48-68-60

Официальный сайт: https://ac-aura.ru/