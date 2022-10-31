В городе Оренбург открылся автосалон который взял название АЦ Аура и расположился по адресу Загородное шоссе 13/5. Занимается автосалон разным типом услуг, продажа поддержанных автомобилей так же и новых, кредитование покупателей. Если вы посетили автосалон то можете написать отзывы и высказать мнение о работе дилерского центра.
АЦ Аура на Загородное шоссе 13/5
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 13/5
Телефон: +7 (3532) 48-68-60
Официальный сайт: https://ac-aura.ru/
15 комментариев для “Автосалон Аура Оренбург”
Это еще те аферисты в этом АЦ Аура. Я так подозреваю, что они просто занимаются какой-то серой схемой. Потому что когда я им позвонил, то мне сказали что это ликвидация склада. Я тогда попросил их, чтобы прислали мне договор предварительный чтобы ознакомится и тут связь прервалась. Потом заново стал звонить и не дозвонился. стал пробивать юрлицо в интернете. То оказалось, что это все столичные контакты. А там на кого они оформлены кто его знает. А когда в интернете отзывы прочитал. То все стало ясно — развод это все. Специально на кредиты людей закрывают, а условия там еще те. Вот все и жалуются на них это же совсем охренеть насколько можно людей надуть. Будьте с ними особо осторожны и внимательны. Суть лисы одна — обмануть и остаться сытой. А если им есть что скрывать, то осторожность должна быть на запредельном уровне.
Эти критины из АЦ Аура мне таких делов наделали с машиной, что просто сил моих больше нет ругаться на них. А ведь так хотелось мне ездить и наслаждаться новой машиной. Купил у них Лифан Солано, теперь вот мучаюсь. Брал за наличные, чтобы не связываться с кредитом. В итоге захотел я установить сразу сигнализацию на нее — за мои деньги. В итоге то через 4 дня эта сигнализация перестала работать. Я конечно к ним приехал, стали разбираться целый день ремонтировали. Потом поехал домой, а на следующий день вся панель стала мигать и магнитола тоже. Опять к ним, чтобы косяки свои исправляли -стали отпираться что не причем. Поругался с ними и со старшим их -2дня ремонтировали. Забрал в этот раз через 5 дней перестали дворники работать. Опять приехал — стали говорить, что это не гарантийный случай. Ругался долго, но бестолку пришлось заплатить . СПЛОШНОЙ ГЕММОРОЙ ЭТОТ АВТОСАЛОН.
Чтоб им там после моего визита еще икалось 10 лет. Я блин туда за 280км поехал, чтобы взять себе киа рио новую. Цена просто сказка, думаю с салона брать вообще круто будет. Мчал 6 часов, так как зима все таки сильно не разгонишся. Весь уже на радостях туда прилетел. Нашел этого продавца их и пошли смотреть. Там одна только машина оказалась. Против моей Нивы конечно это очень классная машина. Но продавец мне цену зарядил больше в 2 раза. Я с ним тут сразу и зацепился. Стал выяснять почему нет, когда будет? Он ответил не знает. Я старшего их позвал, чтобы он мне все рассказал. Тот вообще баран-бараном, ничего не знает толком. Рассказал им все что я думаю про их гадюшник. Про то как они обманывают людей своими ценами. Они а ж покраснели и другие люди стали озираться на меня. А мне стесняться нечего я всю правду сказал, все что думал о них и ох автосалоне сраном. Это же не шутки людей за 280 км так ганять, как баранов.
Ребят, я ж не один дурак кто поверил рекламе АЦ Аура и самой низкой процентной ставке?? Самое смешное, что сами сотрудники не видели таких низких процентов, как обещают на сайте, сначала сказали что мол это банк решает, а когда мне пришла большая ставка они говорят мол это ещё нормальная! Подавали заявку, пришло одобрение под 22% НИКАКИХ 0-4-5% там НЕТ ТАКИХ НИЗКИХ ПРОЦЕНТОВ И ЦЕН! ребят, не тратьте даже твоё время! Пока оформят заявку, пока дождёшься ответ, уже потратишь часа 3-4 в банке мне одобрили кредит под 14%, а они врут что у них партнёры банки и типа дешевле! Видимо им выгодно это вас обмануть и завлечь, а разницу себе походу между 14 и 22%
Всем хай) ну что ж, поведаю и я о том, почему бы вам не советовал ехать в АЦ Аура. Вижу тут уже были люди с таким же огорчением, как у меня, так что удивить особо не получится с дополнительным оборудованием)) да, есть у них фишка понапихать много чего ненужного, но они ещё и бывает графу добавляют «доп.запчасти» но по факту никаких запчастей вы не найдёте, а стоят они тоже не много не мало 50 тысяч! Но дело то даже не в этом, и даже не в цене, которая намного выше, а дело в ОБМАНЕ ПО КРЕДИТНЫМ ПРОЦЕНТАМ! Все кто собирается брать у них кредит под низкую ставку, искренне вот от души не советую! Всего вы не предусмотрите! Они то палятся на страховке, включённой без вашего же ведома! То на том что ставка не 3%, а 21%! Вот где самая обида! Говорят одно, а потом у них банк партнёр виноват, но хоть кто-то получил их ставку 0% или 5% есть тут счастливчики?))) очень сомневаюсь уж что АЦ Аура занимают денег в долг без процентов и работают себе в убыток, такого не будет, а вот что с вас возьмут в тридорого это да, в это поверю)
Самый худший автосалон из всех, с которыми мне приходилось когда-то иметь дело. Это я вам ответственно заявлю после того, как пробовала здесь два раза машину купить. Сначала подумала, что проблемы чисто случайные (когда мне не привезли новую машину, сказав, что в ней брак обнаружился). Но потом, когда я попыталась оформить покупку на тачку, которая стояла у них в салоне, мне назвали совершенно нереальную цену! При этом ценников на машине не было. Такое чувство, что менеджер с потолка цифру взял. Я сначала не поняла, думала, что ослышалась. Но нет, подтвердили. Короче, машина, которая в других салонах стоит 800 тысяч плюс минус у них продается по цене в полтора миллиона. Нормальная такая разница, да? И это притом, что клиентов, кроме меня, у них в этот день вообще не было. Ну, сразу видно, что за автосалон этот самый АЦ Аура.
Обязательно прислушайтесь и намотайте на ус мой хороший совет и держитесь от этого автосалона в стороне. Вдруг решитесь поехать, то уже будьте готовы к тому, что нужного вам авто не будет в наличии. Потому что он или продадут за 15 минут до вашего приезда, или он не заведется по техническим причинам. Они мне тут хотели подсунуть Хендай Солярис, который в реальности уже после в ДТП, но меня решили в эти детали не посвящать. Думали , что я из деревни к ним приехал, и машин никогда в жизни не выбирал. У меня уже 5 машин за всю жизнь было и глаз наметан все-таки. Не сразу заметил, что крыло у соляриса крашенное и это видно только если присмотреться с 3 метров. А скидки просто , чтобы привлечь покупателей , как мух. А тут уже знатоки продаж быстренько всех обработают. И конечно же кредит навяжут, как же без него. Но бл*дь за что платить то, за битый хлам? Оборзели совсем уже… Видно уже похер совсем на репутацию и престиж. Короче шарашкина конторка одним словом, а не автосалон
С моим туда заезжали, так как у них акция была при покупке авто в подарок колеса шли. Только время потеряли и все. В АЦ Аура было опрятно, чистенько, менеджер пришел и начал рассказывать, что машины все новые. Пошли смотреть на новый Киа Сид. Посидели в нем, все работало, как часы. А потом мне мой и говорит , а тачка то уже крашенная. Он увидел, что заднее правое крыло не того оттенка и отличается, если присмотреться. А этот жаворонок менеджер нам заливал, что машина новая и с хорошей скидкой. А потом еще зашел покупатель и начал на них наезжать, что они его с кредитом кинули. Они там что-то разбираться стали, но мы то все просекли. Что они тут мутят. Это ж ясно стало, потому и цена такая низкая, как товар уже подлежавший изрядно. Только зря время потратили и все. Это же охренеть, как можно так обычных людей на*бывать . Хоть бы их налоговая замучила или еще что…Совесть то явно спит мертвым сном.
В этом автосалоне Вас обязательно заставят почувствовать себя каким то второсортным пингвином. Это просто казалось мне вначале насмешкой. Я зашел в Аура позвал менеджера, тот окинув меня взглядом, сказал я сейчас подойду пока идите присмотритесь к машинам. Я пошел смотреть Солярис белого цвета. Еще раз позвал менеджера, тот подошел и начал со мной разговаривать, как будто он царь всея Руси или владелец всех салонов мира. Насмехаться с моих вопросов и язвить. Я охренел и еле сдержался, чтобы не зарядить ему двоечку в бороду. Послал его дальше протирать жопу на кресле и ушел. Ну на хрена мне это все нужно, чтобы х*йло в костюме, мне тут хамил. Только время потратил, да и хорошо, что сдержался. Короче гавняный автосалон и менеджеры такие же. Да еще и маски не носят. Можно и ковид подхватит, если вдруг чихнут на вас. Будьте осторожны.
Купил у них машину в кредит. И до сих пор жду свой заветный подарок. Никогда бы даже не подумал, что могут так меня обмануть. Им лишь бы купили , а потом поминай как звали. Так же очень не хорошо, так быть не должно. Я же на эту акцию повелся да и резина стоит 14тыс, которые на дороге не валяются. УЖЕ ЗВОНИЛ, ЧТОБЫ ХОТЬ ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ НА РЕЗИНУ-НИЧЕМ НЕ МОГУТ ПОМОЧЬ. Это вот реально бесит, так же быть не должно. Раз обещали, то отдайте резину то, уже зима заканчивается, а резины нет. Аферисты полнейшие, наверно кто-то из начальства себе резину мою поставил. Так как не могла же она пропасть просто так. Вот как мне теперь быть, может кто подскажет? Или в полицию пойти и заявить, что меня обманули так? Или еще в какую инстанцию написать, что посоветуете?
Из автосалонов в Оренбурге вот самый самый ох*евший это АЦ Аура. С отцом туда за 380 км приехали, да еще и предварительно позвонили, что приедем. Но по факту не увидели мы своего Соляриса по условленной цене, как сказал менеджер 15 минут назад продали. Но есть дороже, конечно деваться было не куда и мы смотрели на то , что было. Начали нас уговаривать, чтобы сразу внесли предоплату. Мы от такого расклада вообще ох*ли. Подали заявку на кредит — прождали 3 часа. В итоге его одобрили, но когда прочитали договор этот то ох*ли опять. Там процентная ставка оказалась 18,7% годовых. Я таких ставок с 2010 года не видел. Просто такого развода уже давно не встречали мы. А улыбаются, как довольные коты. Развернулись в итоге мы и поехали в другой автосалон. Этих ох*вших обманщиков АЦ Аура лучше обходить 30 дорогой и не тратить время. А то станете каторжными работниками под непосильными кредитами втечнии нескольких лет.
Уверен здесь вас просто обманут, так же как и меня. В этом автосалоне кажется только на первый взгляд, что все выглядит прилично и достойно. Но оказывается все наоборот. Так приехал я в Аура. Чтобы взять новую Весту. Но по приезду меня ждало разочарование-цена стала дороже. И это только первый факт. Посмотрев машину решил все-таки брать. Рассчитали мне кредит и я все подписал не глядя. Потом это все вылилось в долгое разбирательство. Только на второй день дома обнаружил, что этот кредит просто с заоблачным процентом 19,6% годовых. Тут то я и протрезвел, начал звонить ругаться, но все это бестолку. Теперь с юристом разбираемся, что и как лучше сделать. Вот такие эти фараонщики, обманут, а потом разбирайся с ними. Так что если не хотите лишней головной боли, то даже не заходите туда. А то эти аферисты будут все больше и больше наживаться на этом.
Времена меняются, а сними и качество обслуживания в автосалоне. Покупал в этом автоцентре себе Шкоду рапид.. Раньше сервис нравился, теперь техническое обслуживание стало очень дорогое. Стало ощущаться, что приехав в автосалон на мерседесе , но никак не на шкоде. Если вдруг у вас хотят взять бабки за установку защиты двигателя, лучше найдите кого-то другого. Работу выполняют спустя рукава. Пришлось к ним дважды ехать, так как криво поставили.
За замену масла по техническому обслуживанию через каждые 10 тыс км берут , как будто я у них его покупаю. Охреневшие стали совсем, может уже совсем на клиентов похер. Я блин на любом СТО все это сделаю ровно в 2 раза дешевле. Вот реально не рекомендую здесь ничего брать. Будете потом еще на ТО деньги терять, не считая кредитов. Не слышали они никогда о лояльности покупателей. Что с ними случилось не пойму.
На сайте я нашёл новый киа спортейдж, как раз в этом автосалоне. Убедили меня по телефону, что автомобиль есть в наличии по факту есть в наличии. Только вот обманом всё это обернулось. Не было тут никакого нового автомобиля в наличии. После того как я приехал, мне сказали, что спортейдж в данный момент на складе. Такого поворота я не ожидал. Так они еще и добавили, доставят автомобиль после того, как я оплачу доставку автомобиля. Совсем уж охренели товарищи. Ничего оплачивать я не стал не видя автомобиля. Пускай ищут лохов из провинции или из глухой глубинки. Это же наеб*лово чистой воды. Так же нельзя совсем с людьми поступать. Одно сплошное разочарование от таких поступков и манипуляций. НЕ тратьте время даже — а то разведут , как в море корабли, и все концы в воду. Потом ничего не найдешь ни денег, ни машины…
В общем с женой ездил в этот салон за новым Тигуаном. В этом АЦ Аура менеджеры даже договор не могут с первого раза сделать. А ж смешно получилось, что 4 раза его перепечатывали, потому что ошибку допускали. И не понятно куда смотрит руководство при приеме, таких олухов на работу? Может берут всех подряд, чтоб платить меньше. Понабирают с базара по объявлению, а ты потом за ними все проверяй .Да и качество обслуживания тоже никакое, зашел в салон и ходи свисти — никто внимания не обращает. Вот в другом были так там подходят ,помощь предлагают и еще и тест драйв предлагают. Упор конечно наверно больше здесь на кредит, потому что когда я увидел сумму кредита я охерел., 18% годовых куда. Может быть думали, что я слепой совсем как крот и наивный как маленький мальчик. Это ж за 10 лет 180% получается. Вот судьба уберегла, видно менеджер волновался очень сильно и ошибок натворил. Взял в итоге машину в другом автосалоне .