Спарк Авто по улице Загородное шоссе 3/1 в городе Оренбург один из новых автосалонов. Автосалон напоминает дилера Лайф Авто с такими же низкими ценами на автомобили. Акции и скидки в автосалоне очень щедрые, на что и стоит обратить внимание и задуматься. Имейте холодную голову и разум обращаясь в автосалон. Если вы уже посетили данный автоцентр, оставляйте отзывы на сайте.
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 3/1
Сайт: https://sima-auto.ru/
11 комментариев для “Автосалон Спарк Авто Оренбург”
Если у вас большие уши, то вам сюда. Здесь только рассказывать могут, как все классно, какие машины хорошие и т.п. А на самом деле никаких акций нет. Так Гранта на сайте у них 642тыс. А по приезду сообщили мне ,что акция закончилась. Но можно взять в комплектации другой и в кредит, если надо . В итоге то выяснилось, что по факту цена 940тыс.р. А если в кредит брать то каско еще обойдется в 68тыс, а еще и проценты 19,4% годовых. Так эта машина мне в 3 раза дороже получится. А менеджер мне то заливал про самые выгодные условия. Только вот лапша его долго на моих ушах не висела. Когда все прочитал то стало ясно, как среди белого дня. Весь туман рассеялся и хорошо что во время, а то если бы доверился и все подписал. Тянул бы на себе кредитные путы еще лет 7 минимум. Такие вот дела. Не развешивайте уши и все проверяйте досконально. иначе нае*ут ниодин раз. На этом и наживаются — стыдно должно быть.
Я у них Хонду б\у взял. В автосалоне машина очень хорошая была. Вот когда смотрел ничего не замечал. Менеджер мне все рассказывал, что машина конфетка. Ездила на ней жена директора автосалона хонда. Поэтом уза машиной следили 100% и обслуживали во время. Я на все эти слова поверил. Оказалось что все совсем наоборот. Но как всегда все вылезло не сразу. А только через месяц. Сначала поменял помпу и ГРМ ремень. Потом полетели тормоза, вкруг сразу все поменял. Ну а когда она уже рыжиками стала покрываться, то прострелял ее толщиномером. Выяснилось что она еще и битая. Этот хитрый лисий менеджер обманул меня. В сучил это битое ржавое ведро. А я теперь расхлебываюсь. Я конечно такого не ожидал совсем. Уже слил 50тыс на все ремонты. Буду избавляться, так как скорее всего гонял на ней кто-то очень сильно. БУДЬТЕ ГОТОВЫ ЧТО ЗДЕСЬ ОБМАНЫВАЮТ. Все сами проверяйте 10 раз, а то будете расхлебывать потом.
Эти менеджеры кого угодно уговорят. Но вот только потом можно плакать горькими слезами, как я. Совсем недавно в феврале туда я поехала с подругой взять себе не большую машину. Хотела купить что-то маленькое и симпатичное. Так присмотрела там Киа Пиканто. Сели туда посмотреть -машинка очень хорошенькая, новенькая, красненькая. Менеджер еще сказал, что цена там у нее еще очень выгодная и последняя она осталась. Тогда предложил кредит оформить. Сказал что у них самые выгодные проценты будут. В итоге то оказалось, что все их проценты мне совсем не выгодны. ОБМАНУЛ МЕНЯ МЕНЕДЖЕР такого вот подвоха я не ожидала от него. Сама конечно все подписала не читая. И только на третий день узнала, когда все внимательно почитала, что там сумма на много больше и туда мне включили страховку жизни и машины, сборы, ндс, оборудование… Машина мне обошлась в 912тыс, вместо 400. Негодяи просто совсем уж обнаглевшие.
Сразу видно что отзывы писали работники салона!!! Данные ребята, под названием АЦ Спарк Авто являются серыми дилерами! Это НЕ ОФИЦИАЛЫ! Забудьте про гарантию! Все автомобили стоят без цен, так как ребята работают на л*ха! Я не знаю кем еще нужно быть, чтобы купить автомобиль у серого дилера, без возможности установки доп. оборудования, без гарантии и по цене выше дилерской на 50 — 150 тр. Включите голову, сказок не бывает. Если вы ведетесь и едите еще и из другого города за автомобилем, новым, который дешевле чем у официала в вашем городе, так и знайте вас кинут, в лучшем случае вы останетесь при своих деньгах и с ужасным настроением. В худшем случае вы поедете за одним автомобилем, к примеру рено дастер за 800 тр на полном приводе, хотя это не реально, а уедете на датсун он до, оставив эти же 800 тр ребятам на жизнь. Думайте головой, а не ведитесь как идиоты на сладкие условия. Если они утверждают, что официалы, для начала спросите хотя бы сертификаты оф. дилера. И на последок, когда вы по телефону договариваетесь о встрече и обговариваете все условия заранее, а приезжаете и вас встречает совершенно другой человек, а вашего менеджера даже не существует в этом месте, и вы перезваниваете, говорите, что стоите в салоне, а он бросает трубку, это должно наводить хоть на какие то мысли. Работаю рядом, вижу как ежедневно от туда бегут толпы людей, и некоторые одаренные личности все таки не могут уклониться от разводил и уезжают домой со слезами на глазах.
Вот откуда у них такие деньги на рекламу?? Не понимаю, там олигарх руководит всеми, что ли? Никто ничего не покупает (сам проверял), а автосалон почему-то все работает и работает. Наверное они не для этого открывались, а просто чтобы бабки отмывать, чтобы хозяин спокойно свои миллионы в оффшоры за бугор выводил. В любом случае, для простого человека этот салон не является подходящим местом для покупки автомобиля. Вы окажитесь в проигрыше в любом случае, как бы не пытались извернуться…Лучше к официалам идите, ребята. К тем, которые торгуют определенной моделью от какого-то одного производителя. Вот эти господа точно вам дичь впихивать не будут, так как официальные представительства следят за своей репутацией. А всяким серым салонам плевать на то, что о них там в интернете рассказывают. Им лишь бы внимание отвести, да прикинуться бизнесом, пока папик свои дела темные проворачивает. Уже несколько раз натыкался в интернете на аналогичные сюжеты, когда дилеры просто закрывались без особых причин, появившись на рынке точно также незаметно.
При приобретении авто я решил обратиться именно в Ац Оренбург, знакомый с работы посоветовал мне…. очень пожалел об этом. Оператор колцентра очень вежливо мне отвечала и я решил, что вполне себе могу ей доверять, когда я узнал, что цены действительно хорошие, я решил сделать заказ. В общем заказ я сделал, и мне назначили время и сказали адрес, куда я должен приехать. Приехав, обнаружил что машины нет, а была она на заднем дворе, как она оказалась там никому не понятно. Меня это немного расстроило , но не сильно. Попросил пройти тест драйв, но мне почему то отказали. Позже я все оформил и забрал машину, но она начала очень сильно ломаться и гарантии как оказалось на починку не было тоже. Очень был расстроен. НЕ СОВЕТУЮ АЦ ОРЕНБУРГ ВАМ.
Люди не верьте им, автосалон делает из нас дураков. Я четко слышал, что мне говорили по телефону. Затем то же самое мне повторили и по приезду. Лада Гранта седан 303 900. А когда уже были подписаны все бумаги и проведена оплата, меня ткнули носом в договор, где я заметил, что автомобиль на самом деле стоит 379 900. Как и когда эти уроды успели подменить листок, ума не приложу, всё происходило на моих глазах. Фокусники @уевы!! Пытался отказаться, ткнули носом ещё в один пункт, неустойка за отказ. Но обвели всё так, будто я сам дурак и ничего не заметил. Доплачивай или вали, но уже с меньшей суммой денег. Беспредел этот АЦ Спарк Авто на загородном шоссе!
Проехал несколько сотен километров, чтобы понять, что – это РАЗВОДИЛОВО, рассчитанная на лохов. Сам я уже на глаз определяю такие серые конторы, но эти товарищи очень умело маскировали свою истинную сучность. По телефону наобещали чуть ли не нахаляву отдать машину. Все что мне надо – это «поставить галочку вот здесь», что сделает меня их перманентным рабом. Видал я такие кредиты, где процентная ставка может вырасти без уведомления покупателя. Купите тачку за 500 000, а будете должны весь миллион. Надо оно вам? Решайте сами, я решил не связываться с этим «автосалоном» АЦ Спарк Авто Оренбург.
Я в ужасе от случившегося со мной в этом Спарк Авто! Такого дикого отношения я просто никак не ожидала! Так нагло обманывать похоже умеют только они. Обещали оформить кредит на выгодных условиях, а что я получила? Киа рио выросла в цене почти на 200 т.р., так еще и проценты увеличилась в 5 раз!!! Это для невозможно! А обратной дороги нет, я всё подписала. Обнаружила весь этот ужас только дома. Не знаю что делать и к кому обращаться. Прошу откликнуться тех, у кого уже была подобная ситуация и кто смог добиться справедливости. Всем буду очень благодарна за любой толковый совет.
Если вы приедите сюда, то будьте готовы к тому, что вам попытаются навязать обязательное оформление страхового полиса. Менеджеров не волнует, что вы там планировали сами делать страховку, тут просто НАДО оформлять ОСАГО вместе с покупкой авто. Иначе вам машину просто не продадут! А с включенным в договор страхованием получается так, что цена на машину уже становится совсем другой! Да, вам сначала называют цифру меньшую, а потом вместе со страховкой стоимость покупки становится уже иной. Я с таким отношением к людям еще не сталкивалась, так что для меня это было шоком. А менеджеров это абсолютно не смущало, их не волновало, что я ожидаю одного от них, а они мне предлагают совсем другие условия. Никому не рекомендую связываться с данным автосалоном! Имела бы возможность, сразу бы нажаловалась на них в кучу инстанций. Но я просто знаю, что с этими лохотронщиками никто и ничего делать не будет. Они спокойно откупятся от любых проверок и будут спокойно работать дальше…
Вроде по рекламным баннерам автосалон должен быть престижным, а по приезду на место создается такое ощущение, что попадаешь в какую-то шарагу. На деле потом выясняется, что так и есть, но у меня в уме не укладывается, неужели руководители дилера этого не понимают, что люди все равно узнают правду? Стоит только перешагнуть порог офиса, как сразу становится понятно, что никаких дел с этой конторой иметь не стоит. Мало того, что внутри воняет, так еще и менеджеры не способны предоставить более-менее нормальную консультацию. На вопросы о машинах ответить не могут, такое чувство, будто их чисто случайно сюда на работу взяли. Что там за собеседование такое они проходят, что представители компании не понимают, кому работу предлагают? Даже я со своими мизерными познаниями в автомобильном деле осознаю больше, чем эти товарищи. Хотя это не я себя называю профессиональным работником дилерского автомобильного центра. И не я предлагаю купить всякую дрянь по завышенной цене.