Спарк Авто по улице Загородное шоссе 3/1 в городе Оренбург один из новых автосалонов. Автосалон напоминает дилера Лайф Авто с такими же низкими ценами на автомобили. Акции и скидки в автосалоне очень щедрые, на что и стоит обратить внимание и задуматься. Имейте холодную голову и разум обращаясь в автосалон. Если вы уже посетили данный автоцентр, оставляйте отзывы на сайте.

Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 3/1

Сайт: https://sima-auto.ru/