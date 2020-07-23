АЦ Оренбург по улице Загородное шоссе 3/1 в городе Оренбург один из новых автосалонов. Автосалон напоминает дилера Лайф Авто с такими же низкими ценами на автомобили. Акции и скидки в автосалоне очень щедрые, на что и стоит обратить внимание и задуматься. Имейте холодную голову и разум обращаясь в автосалон. Если вы уже посетили данный автоцентр, оставляйте отзывы на сайте.
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 3/1
Сайт: https://ac-orenburg.ru/
17 комментариев для “Автосалон АЦ Оренбург”
Вот откуда у них такие деньги на рекламу?? Не понимаю, там олигарх руководит всеми, что ли? Никто ничего не покупает (сам проверял), а автосалон почему-то все работает и работает. Наверное они не для этого открывались, а просто чтобы бабки отмывать, чтобы хозяин спокойно свои миллионы в оффшоры за бугор выводил. В любом случае, для простого человека этот салон не является подходящим местом для покупки автомобиля. Вы окажитесь в проигрыше в любом случае, как бы не пытались извернуться…Лучше к официалам идите, ребята. К тем, которые торгуют определенной моделью от какого-то одного производителя. Вот эти господа точно вам дичь впихивать не будут, так как официальные представительства следят за своей репутацией. А всяким серым салонам плевать на то, что о них там в интернете рассказывают. Им лишь бы внимание отвести, да прикинуться бизнесом, пока папик свои дела темные проворачивает. Уже несколько раз натыкался в интернете на аналогичные сюжеты, когда дилеры просто закрывались без особых причин, появившись на рынке точно также незаметно.
Автосалон АЦ Оренбург я категорически не советую!!! Обещали мне предоставить к покупке автомобиль Хюндай Солярис по приемлемой цене. На сайте она была выставлена примерно за 600 тысяч рублей. Для меня подъемная сумма, планировал немного денег взять в кредит. Опять же, менеджеры сообщили, что в долг мне банки выдадут тут без проблем деньги. Что касается процента, то МАКСИМУМ сказали будет 5 процентов годовых. Я поверил, поехал к ним. И тут началось! Машина оказалось, что стоит не 600 косарей, а весь миллион. А процентов не 5, а 15 оказывается! Короче, навернули мне вранья и посчитали, что справились. Еще и смелости хватает называть себя лучшим городским автосалоном! Никогда больше не приеду сюда, хватило мне потраченных нервов. Очень бы хотелось отыскать такую компанию, в которой отвечают за свои слова и не обманывают покупателей. А то, сколько не вижу отзывов в интернете, постоянно пишут, что многие наши отечественные автосалоны только и знают, что людей на деньги дурить. Все хотят бабло получать, а работать ни у кого нет желания.
Люди не верьте им, автосалон делает из нас дураков. Я четко слышал, что мне говорили по телефону. Затем то же самое мне повторили и по приезду. Лада Гранта седан 303 900. А когда уже были подписаны все бумаги и проведена оплата, меня ткнули носом в договор, где я заметил, что автомобиль на самом деле стоит 379 900. Как и когда эти уроды успели подменить листок, ума не приложу, всё происходило на моих глазах. Фокусники @уевы!! Пытался отказаться, ткнули носом ещё в один пункт, неустойка за отказ. Но обвели всё так, будто я сам дурак и ничего не заметил. Доплачивай или вали, но уже с меньшей суммой денег. Беспредел этот АЦ Оренбург на загородном шоссе!
Я в ужасе от случившегося со мной в этом АЦ Оренбург! Такого дикого отношения я просто никак не ожидала! Так нагло обманывать похоже умеют только они. Обещали оформить кредит на выгодных условиях, а что я получила? Киа рио выросла в цене почти на 200 т.р., так еще и проценты увеличилась в 5 раз!!! Это для невозможно! А обратной дороги нет, я всё подписала. Обнаружила весь этот ужас только дома. Не знаю что делать и к кому обращаться. Прошу откликнуться тех, у кого уже была подобная ситуация и кто смог добиться справедливости. Всем буду очень благодарна за любой толковый совет.
Если вы приедите сюда, то будьте готовы к тому, что вам попытаются навязать обязательное оформление страхового полиса. Менеджеров не волнует, что вы там планировали сами делать страховку, тут просто НАДО оформлять ОСАГО вместе с покупкой авто. Иначе вам машину просто не продадут! А с включенным в договор страхованием получается так, что цена на машину уже становится совсем другой! Да, вам сначала называют цифру меньшую, а потом вместе со страховкой стоимость покупки становится уже иной. Я с таким отношением к людям еще не сталкивалась, так что для меня это было шоком. А менеджеров это абсолютно не смущало, их не волновало, что я ожидаю одного от них, а они мне предлагают совсем другие условия. Никому не рекомендую связываться с данным автосалоном! Имела бы возможность, сразу бы нажаловалась на них в кучу инстанций. Но я просто знаю, что с этими лохотронщиками никто и ничего делать не будет. Они спокойно откупятся от любых проверок и будут спокойно работать дальше…
Вроде по рекламным баннерам автосалон должен быть престижным, а по приезду на место создается такое ощущение, что попадаешь в какую-то шарагу. На деле потом выясняется, что так и есть, но у меня в уме не укладывается, неужели руководители дилера этого не понимают, что люди все равно узнают правду? Стоит только перешагнуть порог офиса, как сразу становится понятно, что никаких дел с этой конторой иметь не стоит. Мало того, что внутри воняет, так еще и менеджеры не способны предоставить более-менее нормальную консультацию. На вопросы о машинах ответить не могут, такое чувство, будто их чисто случайно сюда на работу взяли. Что там за собеседование такое они проходят, что представители компании не понимают, кому работу предлагают? Даже я со своими мизерными познаниями в автомобильном деле осознаю больше, чем эти товарищи. Хотя это не я себя называю профессиональным работником дилерского автомобильного центра. И не я предлагаю купить всякую дрянь по завышенной цене.
Тут уже описывали схожу с моей историю, когда ожидания не совсем совпадают с реальностью. Мною ожидалось, что автосалон будет соблюдать даваемые людям обещания и предоставит подарки. Но нет, чуда не случилось, ни сигнализации, ни скидки хотя бы я так и не увидела. Сначала менеджеры салона были приветливые и улыбчивые, но, чем дальше мы заходили, тем больше деловитости в них проявлялось. Куда-то неожиданно делись улыбки и милые разговоры, заискивания и лицемерие (последнее я ненавижу, так что по этому поводу даже обрадовалась). Работники стали просто себя иначе со мной вести, когда поняли, что я не поведусь на их уговоры. Я для себя четко определила, что, если моя интуиция будет визжать, то я буду на это реагировать. А потому, когда внутри я осознала, что Бастион меня хочет просто обмануть и сделать жертвой, было решение отказаться от любого варианта сотрудничества. Менеджеры это поняли и потеряли ко мне интерес.
Попросил покататься по городу перед продажей автомобиля – отказали. Сказали, что бензина нет, кризис. Тьфу, развернулся и уехал оттуда. Что за бред? Для нормального салона заправить свои машины никогда не должно быть проблемой. Это для уродов, которые на всем экономить привыкли, может стать проблемой. Наверное, хорошо, что все выяснилось относительно быстро, потратил я на них всего полчаса своего времени (несчитая часа на дорогу). Сочувствую тем, кто все таки у них купил автомобили. Уверен, что там и с ними не все так гладко, как менеджеры нам рассказывают. Читаю сейчас отзывы и понимаю, что мне реально повезло отказаться от сотрудничества. Не известно, чем бы все это дело закончилось…
Не верьте им, автосалон Оренбург никакие не официалы! Обычные мошенники, которые прикрываются якобы прозрачной деятельностью, а по факту разводят покупателей на огромные суммы! Никаких документов мне не показали, которые могли бы доказать их официальность. Мало того, на меня там банально наорали, когда я попросил предъявить лицензии и сертификаты. После получаса общения на повышенных тонах я понял, что никогда не буду сотрудничать с данным дилером, который совершенно не умеет вести работу. Без понятия, кто там рискует покупать машины, тут сразу видно, что нечестно работают эти Оренбург. Не обращайтесь в этот горе автосалон!!!
Конечно автоцентр Оренбург, это мошенники, и это даже сомнений не вызывает. Положительные комментарии – все это чес, и не только в отношении данного салона. Довольные клиенты, если таковые имеются, просто наслаждаются покупкой, а не тратят свое время на сайты-отзовики. Тут в основном сидят люди, пишущие комментарии на заказ – так создается мнимая репутация автосалона (отрицательная или положительные). Так что, я советую другим пользователям поменьше внимания уделять такому моменту, как отзыв. А то попадете в ситуацию, как выше у человека, когда рассчитываешь увидеть одно, а тебе предлагают совсем другое. Скорее всего даже сами сотрудники салона трудятся здесь за доп.оплату.
ЛОХОТРОНЩИКИ 100%! Соглашусь, это даже не официальный дилер. Официалы такого себе не позволяют, чтобы прям вот так среди бела дня дурить людей. Они отвечают за свою работу многолетней репутацией, так как производитель не будет работать с дилерским центром, который не способен даже нормально клиента обслужить. Там вам предоставят и качественный товар, и качественное обслуживание. Что уж говорить об отношении! В нормальном салоне вас примут, как дорогого и уважаемого гостя и покупателя. А тут что? Да ничего блин, просто ничего из вышеперечисленного. Не автосалон, а помойка. Более того, они, хоть и величают себя официалами, никаких доказать это не могут. Ибо ими не являются.
Не удалось никак связаться с работниками дилерского сервиса. Пытался дозвониться в течение нескольких дней. То автоответчик, то просто ноль эмоций – гудки и больше ничего. Не знаю, нормально ли дня них это, но меня такое отношение крайне разочаровывает. Я рассчитывала, что смогу у них авто купить, уже даже деньги сняла с банковского счета, а тут такой обломчик. Хотя это я, конечно, поспешила. Очень уж хотелось автомобиль себе взять новый, давно о нем мечтала. Но теперь я понимаю, что в таких вопросах спешка ни к чему и нужно более основательно проверять информацию о компании. Хорошо, что всего день повозилась. Потом заглянула в интернет и наткнулась на кучу интересной информации о салоне. Осознала, что это просто мошенники, которые выставляют у себя на сайте лживую информацию. Или их уже закрыли? Не знаю, не стала проверять. Еще больше времени на них тратить – это выше моих сил. Что тут сказать…К сожалению, подобные ситуации для нас сейчас не редкость. Очень много салонов открылось, которые говорят, что продают дешевые машины, а по факту просто открылись, чтобы отмывать деньги олигархов.
Я, честно, засомневалась в их работе еще на этапе оценки машин по показателю стоимости! Как сейчас может новая веста стоить всего 480 тысяч рублей? Таких цен нет нигде, но по телефону мне сообщили, что сейчас у них предпраздничная распродажа и, типа, продаж практически нет, так что скидки солидные делают. Ну, ладно, приехала посмотреть лично. В общем, на машинах ценников нет, менеджеры сообщают совсем другие цифры, не дают даже под капот заглянуть, не то что тест-драйв пройти! Как я и предполагал, обычный развод и манипуляции с ценами на товар, ничего нового. Меня им обдурить не получилось, но хочу предупредить остальных – АЦ Оренбург разводят людей, не доверяйте их обещаниям!!!
Не дают ознакомиться с документами перед подписанием. В самом начале попросила показать мне договор купли-продажи, так мне сообщили, что это невозможно. Типа только когда все обсудим и выберем машину, только тогда можно бланки осмотреть. Я настаивала, но они не уступали. Я поняла, что ничего не добьюсь, так как салону явно есть, что скрывать. Согласитесь, они бы не прятались так активно, если бы работали честно и открыто. Да и по отзывам других людей я вижу, что у компании явно все не так просто в плане обслуживания и предоставления сервиса своим клиентам. Давно пора закрыть этот автосалон в Оренбурге.
Занесла меня нелегкая в Оренбург. Ни дай бог такое никому пережить. Приехала в кредит оформить Хендэ Солярис, попутно сдав свою приору по трейд-ин. Мое авто забрали, по предварительному договору купли-продажи взяли с меня предоплату 25 тысяч. И как только сволочи тамошние это все провернули все разговоры вежливые со мной закончились. Прождала я в автосалоне шесть часов, в течение которых мне никто не хотел говорить, что с моей машиной старой и где моя машина новая. На любые вопросы мне только хамили, просили не мешать работать и угрожали, что выпроводят меня на улицу ожидать. В итоге довели меня до истерики и только когда я таки вызвала полицию мне деньги вернули и мое авто. Как я поняла их задача была забрать у меня мою предоплату и выпроводить из салона. Сволочи, чтобы с вашими родителями так же поступили!!!
Если вы думаете, что написанные людьми отзывы слишком жестоки и тут много неправды, то я вас огорчу – в них ВСЕ ПРАВДА! Все, начиная от отвратительного обслуживания, и заканчивая никакущим руководством, которое не желает идти на контакт и выслушивать какие-то рекомендации от недовольных людей. Машин мало, машины в плохом состоянии, сотрудники ничего не хотят делать, чтобы улучшать свой сервис. Простой вывод из всего этого – салон не представляет интереса и не является тем местом, в которое вам стоило бы приехать. Лучше искать других дилеров, которые, может, и имеют проблемы, но хотя бы пытаются их решить.
Оставлял свой телефон на сайте АЦ Оренбург, теперь не могу избавиться от этих назойливых казлин. Названивают каждый день раз по 10, постоянно что-то предлагают и просят к ним приехать. Некоторые уже просто умоляли, типа, у них продаж нет совсем, приедьте хоть вы. Как я уже не пробовал только от них отстать, даже матами крыл, но им все, как с гуся вода! Вы смотрите, обращайтесь со своими данными более внимательно и осторожно. Я ступил, теперь придется симку менять и переносить все рабочие контакты. Почему-то занесение в блок не помогает, они пробиваются с других телефонов (такое чувство, что у них несколько тысяч симок). В общем, сам виноват, нечего раздаривать свой номер телефона по всяким стремным сайтам. Надеюсь, что вы мой опыт используете и не повторите ошибки! А этим мразотам я желаю поскорее закрыться, чтобы перестали мучить людей своими назвонами!!! Никогда еще не сталкивался с настолько отвратительным салоном, который просто выводит из себя, даже не дойдя до непосредственной покупки автомобиля.